Specialita po švýcarsku - raclette

"Za mého dětství by se nikdo býval neodvážil nabídnout někomu raclette. Bylo to jídlo chudých, jídlo pastýřů. Kus sýra se prostě nabodnul na větev a opekl na žhavých uhlících. Dnes se však raclette stala pokrmem přímo rafinovaným," vzpomíná M. Métrailler v publikaci La Poudre de sourire. Raclette se pojídá v honosné společnosti i na horských chatách, hostí se jí prezidenti a atmosféru u otevřeného ohně si vychutná každý,komu se podařilo se k tomuto rituálu nachom ýtnout. "Kde bychom mohli, táži se vás, nalézt pokrm více labužnický, vznešenější a chutově vytříbenější než raclette, klenot pod vrcholy Alp?" horuje pro raclette i Valaisan J. Montandon. Švýcaři rádi tvrdí, že tradiční tajemství přípravy raclette je mimo hranice jejich země neznámé. Však také ne ledasjaký sýr může tvořit základ tohoto jednoduchého pokrm u. Ve Švýcarsku jsou k tomu určené sýry tři: bagne, entremont či bonval. Ty zrají dva měsíce ve formě bochníčků vážících až šest kilogramů. Podávání raclette v restauraci provází malý rituál. Nejprve číšník přinese ošatku zabalenou v utěrce. To jsou brambory ve slupce - ovšem i ty mají svůj řád. Musejí být malé a kulaté. Vedle toho se na stole ocitne miska s nakládanými cibulkami a kyselými okurkami. Potom následují prázdné talíře. A pak se čeká a popíjí bílé víno. Když je porce raclette dobře opečená a rozteklá, seškrábne ji číšník na talíř a může se začít. Nedbejte na to, že vaši společníci ještě jídlo nedostali - při raclette jsou všichni obsluhování postupně, jelikož roztavené kusy sýra se stírají vždy z jednoho bochníčku. Také se nikdy nepodivujte nad velikostí vaší porce. Je malá - to aby zbylo na všechny. Ale v dobrých restauracích bývá zvykem doplňovat hostu talíř do té doby, než sám řekne dost. K oblíbenému a rozšířenému pokrm u raclette se v kantonu Valais váže i spousta průpovídek a slovních obratů. Například "umět se zastavit před poslední raclette" znamená "nechat toho dřív, než bude pozdě". A pokud vám někdo sdělí, že jste to zvládli "a la raclette", vězte,že to není příliš lichotivé - znamená to totiž "s odřenýma ušima".