Na elektrokole po Alpbachtalu. Čtěte v novém speciálu MFD

Začalo to až zrádně nenápadně v půjčovně kol v malém městečku Reith im Alpbachtal kdesi na půl cesty mezi Innsbruckem a rakousko-německými hranicemi. Skončilo to pak těžkou porážkou mužských zástupců hned po prvních kopcích. Ale popořádku...

"Chcete všichni elektrokola?" zeptal se sympatický prodavač v místní cyklopůjčovně. "Samozřejmě," odpověděla má žena. "My v žádném případě," řekli jsme unisono já a můj dvanáctiletý synek a sáhli jsme rovnou po vytuněných nadupaných horských XC kolech s "vlastním pohonem". "Maminko, my si schválně vezmeme normální kola, abys nám stačila," žvatlal synek. Kdyby chudák tušil.

"Jedete do Alpbachu? No, pánové se hezky zapotí, ale jak je libo," usmíval se pod vousy prodavač. Manželka dostala mohutné a těžké elektrokolo Flyer, které jsme si my muži s nedůvěrou prohlíželi. "Tohle opravdu vyjede kopec?" kontrovali jsme s jemným opovržením.

"Samozřejmě, dojezdová vzdálenost je podle terénu 30 až 40 kilometrů, ale tady máte mapku zdejších tras a také seznam restaurací a penzionů, kde vám v případě potřeby vymění baterie," nenechal se vyvést z míry prodavač.

Vyrazili jsme bok po boku pěkně po rovince ven z městečka. Zatímco maminka zkoušela stupně elektropohonu, my jsme zkušeně přehazovali nejrůznější převody. "Co myslíš, tati, docela to jde, ne? Není to nehorší," rozumoval synek.

A pak přišel šok. Horská silnička za křižovatkou se prudce zvedla do nebes. Stojka jak na Tour de France. Manželka třikrát šlápla a začala mizet v kopci. My jsme zoufale dupali do pedálů, ale od prvních metrů nám bylo jasné, že to bude marný boj.

Naštěstí soupeř byl milosrdný a nedával nám to otevřeně "sežrat". "Kluci, tady je krásně, zastavte, vyfotím vás s tím křížkem," ozvalo se shora. Bohužel to takhle pokračovalo celou cestu. Naše maminka popojížděla na elektrokole jako čamrda sem a tam a nad nejhoršími stoupáními se vždycky zastavila. Když po chvilce dorazilo funící mužské duo, začalo kolektivní focení.

Může se hodit Délka trasy: cca 25 km Kudy vede: Reith im Alpbachtal - Alpbach - Inneralpbach - Alpbach - Reith Typ kola: horské, trekové nebo elektrokolo Proč tam jet: nádherná cesta údolím s výhledy, tradiční dřevěná architektura www.rad.tirol.at, www.tyrolsko.cz

Tak takové fiasko jsme nečekali. Dostávali jsme nekompromisně do těla zejména v těch nejhorších kopcích. Naštěstí jsme aspoň trochu stačili na rovinách a ve sjezdech. Zatímco jsme si dávali ten nejtvrdší možný trénink s anaerobními vložkami, naše maminka si užívala tu nejpohodovější jízdu.

Naštěstí jsme se s drtivou porážkou brzy smířili a začali si v mezích možností aspoň trochu užívat okolní krásy. Údolí Alpbachtal je koncentrovaná alpská nádhera. A co teprve samotný Alpbach? Městečko sestavené výhradně z velkých tradičních dřevěnic ověšených rozkvetlými kytkami nese hned dva primáty. Zaprvé bylo před časem vyhlášeno nejkrásnější vesnicí Rakouska a zadruhé je už od roku 1945 každoročně pořadatelem Evropského fóra Alpbach, jež hostí význačné mezinárodní osobnosti z oblasti politiky, ekonomie, vědy a kultury. Třeba i prezidenta Václava Klause.

Projíždíte-li tudy na kolech, můžete si odpočinout ve zdejších restauracích a zahrádkách či pokračovat údolím dál až do vesničky Inneralpbach. Zpět se pak dá jet stejnou cestou nebo je možné se vydat po hlavní silnici, která ale není frekventovaná a bezpečně vás dovede až do Reithu.