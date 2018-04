Špatné sny lze zachytit v síti

9:20 , aktualizováno 9:20

Rok 1906 by nejraději lid kmene Taos Pueblo vymazal ze své novodobé historie. Více jak polovina jejich území (48 tisíc akrů), ležící sto mil od Santa Fe v Novém Mexiku, tehdy skončila z moci úřední v rukou federální vlády. Se skřípěním zubů by možná indiáni oželeli tisícovky akrů v pohoří Sangre de Cristo, nikoli však ztrátu svaté půdy v okolí Modrého jezera - místa zasvěceného nejintimějším rituálům. Dlouhých 64 let přiváděla krutá nespravedlnost indiány ke stavům čirého zoufalství. A až v roce 1970, po úporné soudní bitvě, jim prezident Richard Nixon větší část pozemků vrátil. Modrého jezera se však dočkali teprve po dalších 26 letech z rukou nynějšího amerického prezidenta Billa Clintona.