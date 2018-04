Počet turistů směřujících do Španělska už čtvrtý rok narůstá

Poslední čtyři roky počet turistů směřujících do Španělska stále narůstá. Z ekonomických a bezpečnostních důvodů upřednostňují tuto zemi na Pyrenejském poloostrově před konkurenčními destinacemi ve Středozemí.

Podle Národního statistického úřadu do Španělska od ledna do června přicestovalo 36,3 milionu turistů. Nejčastěji do země směřovali Britové (celkem 8,6 milionu) a po nich Němci (5,5 milionu).

V roce 2016 ve Španělsku strávilo dovolenou 75,3 milionu turistů, uvádějí vládní zdroje.

Španělsko spadalo minulý rok i do šestice zemí nejvíce navštěvovaných českými turisty. Podle údajů Českého statistického úřadu zemi na Pyrenejském ostrově v oblibě loni předstihly Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Rakousko a Řecko.