Slunečné pobřeží, jak v překladu zní název přímořské oblasti v širokém okolí jihošpanělské Málagy, má zjevně neodolatelnou přitažlivost: ročně jej navštíví přes 12 milionů zahraničních turistů plus mnoho domácích Španělů, což neznamená jiného, než že na řadě míst budete sdílet dovolenou s obrovským davem dalších návštěvníků.

Jak z toho ven? Vlastně docela jednoduše. Řečeno politickou parafrází, stačí se v tomto případě držet kontroverzního tvrzení „východ je lepší západ“. V případě Costa del Sol totiž platí stoprocentně. Zatímco letoviska táhnoucí se západně od Málagy jsou předobrazem masových, betonových a téměř nesnesitelně rozsáhlých turistických center, tak popojedete-li na východní stranu, dostanete se – přinejmenším esteticky – do značně přijatelnějšího prostředí. A světe, div se, dokonce se tam dají objevit i místa, kde s vámi u vody bude jen s pár dalších lidí.

Pryč od betonu

Když porovnáte padesát let staré snímky z lokality Torremolinos asi 10 kilometrů od Málagy s těmi dnešními, vůbec to místo nepoznáte. Turistický boom včetně divoké hotelové výstavby od 60. let 20. století udělaly ze sídla, dříve řídce osídleného a proslulého obrannými věžemi (torre) a větrnými mlýny (molino), jeden ohromný betonový celek. Krásné, dlouhé a písčité pláže to alespoň částečně zachraňují, ale pocitu odosobnění se tam sotva zbavíte.

Jiné to není ani dále k západu, Benalmádena Costa a Fuengirola jsou od sebe k nerozeznání a tím to nekončí. Když jedete po staré pobřežní dálnici z Málagy západním směrem, dlouhých padesát kilometrů se z betonového sevření masového turismu nevymaníte ani na chvilku. Ani kolem luxusního letoviska Marbella to není jiné, jen na chvíli přibude honosnějších sídel a drahých obchodů.

Balkon Evropy a bílá kráska

Východ Costa del Sol je jiný. Mnohé z přímořských obcí a městeček si alespoň částečně uchovaly původní ráz a zcela je „nespolkla“ moderní výstavba orientovaná na turistický ruch. Pobřeží je také zejména na východním okraji oblasti členitější, s horskými srázy spadajícími až do moře.

Malebně položené nad nevysokými útesy je městečko Nerja s proslulým „Balkonem Evropy“ (Balcón de Europa), vyhlídkovou platformou, k níž se sbíhají pěší promenády. Přímo pod ním je malá pláž a na okrajích sídla několik dalších – sami tam v sezoně nebudete, ale vyvažuje to krásná scenérie. Poměrně málo frekventované jsou ale pláže západně od Nerjy, směrem k letovisku Torrox Costa. Stará silnice tu vede přímo podle moře a pokud se spokojíte s menším „plážovým servisem“ typu restaurací a půjčoven všeho možného, nejspíš vám tam bude dobře.

Docela dramatické scenérie nabídne pobřeží ještě dále k východu, kolem městeček a Almuñécar a Salobreña. Tato část pobřeží se sice administrativně již nachází na území provincie Granada a někdy se jí říká Costa Tropical, v širším vymezení ale stále jde o Costa del Sol. Ne, že by se tu vůbec nenašly výškové hotely, ale do „betonového pekla“ typu Fuengiroly to má hodně daleko. Výtečná je lokalita Ensenada de los Berengueles, s pěkně utajenou pláží za jachetním přístavem v Almuñécaru.

Vyložené krásné místo představuje Salobreña, respektive její stará část. Pavučina strmých uliček lemovaných bíle natřenými domy stoupá vzhůru k dobře dochované zřícenině arabského hradu. Z jeho hradeb přehlédnete asi dva kilometry vzdálenou hotelovou zónu s dlouhou rovnou pláží, zemědělsky intenzivně využívanou pobřežní nížinu a samozřejmě jižní svahy Sierry Nevady. Nejvyšší pohoří Pyrenejského poloostrova máte odtud jen pár kilometrů.

Do liduprázdných hor

Pokud si chcete na pár hodin definitivně odpočinout od lidí, vyjeďte pár kilometrů do vnitrozemí. Hory jsou liduprázdné a turistická infrastruktura přitom docela dobrá: na rozdíl od jiných španělských oblastí tu existují jak spolehlivé mapy, tak místy i slušné značení v terénu.

Pro vážnou turistiku se samozřejmě nabízejí třítisícovky Sierry Nevady (o výstupu na nejvyšší Mulhacén jsme psali zde), ale můžete mít i nižší ambice. Pěkné jednodenní treky se nabízejí například v chráněné oblasti Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama podél silnice A-4050 vedoucí z Almuñécaru na sever; na takový podnik ale potřebujete auto z půjčovny.



Hory jsou od písečných pláží sotva pár kilometrů. Chcete-li se ztratit lidem, vyražte sem.

Pokud jej nemáte, tak autobusy veřejné sítě se lze snadno dostat například do pěkné obce Frigiliana kousek nad Nerjou. Zkuste to co nejdříve po ránu, než dorazí turistické skupiny, prohlédněte si kromobyčejně malebnou, kompletně bílou vesnici a pak vyrazte do kopců nad vsí. Asi tříhodinový pěší okruh Moor and his Parrot (Maur a jeho papoušek) vás protáhne přes několik strmých údolí i vyhlídkových hřbetů; od kaple na vrchu Cruz de Pinto se otevře famózní výhled na dlouhý úsek pobřeží. A pokud tam po cestě někoho potkáte, bude to skoro zázrak.

Nezapomeňte na Málagu

Slavná Granada představuje pro většinu prvonávštěvníků Costa del Sol samozřejmý cíl a jistě právem. Nezapomeňte ale ani na Málagu, „hlavní město Costy“. Jde o krásně položené, autenticky španělské město se dvěma rozsáhlými pevnostmi a velkolepou nábřežní promenádou. Turistický kšeft je tu přece jen cítit méně než v Granadě a večer v barech tu na rozdíl od letovisek nad cizími jazyky drtivě převládá španělština, což je vždy dobrý indikátor.

Málaga má také silnou kulturní scénu, to pokud byste po plážových radovánkách také chtěli trochu osvěžit ducha. K tradičním institucím patří Picassovo muzeum v úzkých uličkách starého města, v roce 2015 otevřela poblíž přístavu brány prestižní pobočka pařížského Centre Pompidou. Kvalitní výstavy, navíc gratis, bývají k vidění i v Centru současného umění (Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, CAC), které se nachází v zajímavé budově bývalé tržnice.