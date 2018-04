Španělsko se stalo třetím největším cílem turistů

Co vlastně přivádí zahraniční návštěvníky v bohaté středomořské konkurenci a nabídce pláží, slunce i škály nejrůznějších pamětihodností právě do Španělska? I když se Španělé snaží - a úspěšně - jako hlavní faktor konkurenceschopnosti uplatnit kvalitu svých zařízení a služeb, přece jen stále hraje velkou a zřejmě rozhodující roli cena, za niž strávit dovolenou. "Průměrný balík všech služeb na čtrnáct dní přijde Němce ve Španělsku přibližně na 1400 marek (asi 25 000 korun), a to včetně letecké dopravy, přesunů, ubytování v tříhvězdičkovém hotelu, polopenze a průvodce," citoval přednedávnem španělský deník El País Juana Carlose Dalíu, tiskového mluvčího největší evropské cestovní kanceláře TUI na Baleárských ostrovech, jejímž prostřednictvím cestuje do Španělska rok co rok na dva miliony Němců. Kromě toho dalším důvodem, který ovlivňuje potenciální cestovatele ze střední Evropy ve prospěch Španělska, je i dobré letecké spojení, kdy se lze dostat na jakékoli místo Iberského poloostrova či na Baleárské ostrovy během několika málo hodin. Už loni se zařadila země pod Pyrenejemi na třetí příčku mezi pěticí nejvýznamnějších turistických cílů světa: Francii navštívilo 66,8 milionu turistů, Spojené státy téměř 49 milionů, Španělsko 43,4 milionu, Itálii 34 milionů a Velkou Británii 28 milionů. Takřka polovinou se loni na přílivu turistů do Španěl podílely dvě země, Německo a hned v závěsu za ním Británie. Zájem Britů o Španělsko se má letos zvýšit dokonce o výrazných 18 procent, což ekonomové mimo jiné vysvětlují podstatnou revalvací libry šterlinků. Německá vlna by měla mít menší nárůst, pouze o pět procent, avšak zdaleka to neznamená, že by Němci chtěli vyklidit své oblíbené španělské cíle, zejména Baleárské ostrovy a pláže Costa Blanca. Věrnými návštěvníky Španělska budou i letos Italové, Francouzi, Portugalci, Belgičani a Skandinávci, nehledě na statisíce turistů z bývalého východního bloku včetně Čechů a Moravanů. Poněkud zvláštní kapitolu představují Francouzi, a to hlavně proto, že ti sem přijíždějí většinou (56 procent) mimo hlavní prázdninovou sezonu, což napomáhá časově rovnoměrnějšímu vytížení španělských hotelů. Další zvláštností francouzské klientely, která co do množství nemůže konkurovat německé a britské, je její věrnost vůči Španělsku - přijíždějí sem totiž opakovaně. Velmi dynamicky se rozvíjí i ruská poptávka po španělských plážích - letos má přijet více než 400 000 Rusů, zvláště pak na Costa Brava, Costa Blanca a do Andalusie. A podobně jako i v jiných středomořských zemích, "noví Rusové" s kapsami naditými dolary z méně či více podezřelých obchodů mají i ve Španělsku zájem o nákup nemovitostí.