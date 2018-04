Zapomenutý kout Španělska: nádherné pláže ve stínu Kryštofa Kolumba

Na samém jihozápadě Španělska slunce svítí skoro pořád, moře je divoké a krásné a turistický ruch ještě nedosáhl svých limitů. Do odlehlého koutu Andalusie v provincii Huelva zavítá jen málo cizinců, a to přesto, že právě zde před více než pěti staletími začala cesta, která se zapsala do dějin jako málokterá jiná.