Costa Daurada: cibulky, lidské věže a nejdelší horská dráha

1. Pláž kam jen oko dohlédne

Široké písčité pláže lemují 160 kilometrů dlouhé pobřeží Costa Daurada, které leží v Katalánsku, jižně pod Barcelonou. Na zlatém písku se nejen dobře staví hrady, ale jsou i ideálním místem pro ranní či večerní běhání. Samozřejmostí jsou tu i prolézačky pro děti, bary a občerstvení, sprchy a také pítka s pitnou vodou. Navíc tu mají tradiční několikakilometrové promenády bez schodů, ideální pro bruslaře i kočárky.

Pokud vás dlouhé pláže omrzí, můžete se podívat po menších zátokách, které tu jsou roztroušené a trochu ukryté před turisty.

2. Barcelona na dosah

Sagrada Familia, magický Park Güell, Casa Batllo a Casa Milá od Antoni Gaudího jsou jedny znejvětších klenotů Barcelony. Je škoda vidět z metropole jen barcelonské letiště při příletu a odletu. Tím, že je Costa Daurada tak blízko, můžete si snadno udělat jednodenní výlet do hlavního města Katalánska. Ze Salou sem jezdí vlaky Regional Express od 11 do 23 hodin. Za jednu jízdu dlouhou 1,17 hodiny zaplatíte 5,30 euro za osobu. Spoje si můžete najít zde.

3. Nejdelší a nejvyšší horská dráha v Evropě

Mezi největší atrakce zábavního parku PortAventura patří Shambala, nejdelší a nejvyšší horská dráha v Evropě, ale také si tu můžete vyzkoušet zrychlení 135 km/h z nuly za tři sekundy na horské dráze El Diablo, nebo si zamotat hlavu na osmi zákrutech Dragon Khan. Zábavní park je rozdělen do několika světů: Divoký západ, Čína, Polynésie, Středomoří, Mexiko a Sezamova vesnička, ve které mají atrakce pro ty nejmenší.

Sponzoři tu často testují novinky. A tak si tu návštěvníci mohli vyzkoušet třeba nový typ lahve Coca Coly, který po zatřepání zmrznul, nebo nové druhy Haribo bonbónů. Všechny atrakce jsou přístupné i pro hendikepované osoby a cesty v parku jsou bez schodků, ideální pro kočárky i vozíčkáře. A o tom, že tu myslí na všechno svědčí i speciální sušárny u vodních atrakcí...

4. Pečené cibulky s bryndáky

Čerstvé ryby, voňavé ovoce a zelenina, sušené šunky, salámy, olivový olej... seznam by mohl být nekonečný. Ale právě Katalánsko má dvě místní speciality, které stojí za to ochutnat.

Calçotada jsou typické katalánské jarní cibulky pečené nad ohněm. Připravují se od ledna do dubna, kdy jsou měkčí. Na stůl se servírují v hliněných taškách. Každý dostane bryndák a igelitové rukavice, aby se neušpinil od zuhelnatělých částí cibulek. Právě tato svrchní část se stahuje a upečený prostředek stačí jen namočit do klasické omáčky romesco, která je také pro Katalánsko typická a narazíte na ní u více pokrmů. Připravuje se z olivového oleje, česneku, rajčat, mandlí a papriček ňoras.

5. Lidské věže jako památka UNESCO

Každý velký svátek se v Katalánsku neobejde bez stavění lidských věží – colla castellera. Jejich tradice sahá do 15. století, kdy vznikly z Valencijských tanců. Staví několik formací, kdy nejvyšší dosahují až devíti pater. Věže se tvoří ze základny, tzv. pinyas asi s 45 osobami, a na ní pak staví sloup, kde jednotlivá patra mohou tvořit trojice, dvojice nebo i jen jedna osoba. Nejsložitější je stavba základny, jejíž střed tvoří tři až čtyři svalnatější muži, kteří jsou hvězdicově podpíráni dalšími členy castellers. Základní výbavou je široký pás, kterým si zpevňují břišní svalstvo, ale také po něm ostatní lezou nahoru. Stejnokroj se dále skládá z košile s límcem, který si zkousnou do úst, aby si tak chránili ramena a krk.



Nejvíce spolků je v okolí Tarragony, kde se každé dva roky pořádají soutěže ve stavění věží. Hodnotí se nejen poskládání jednotlivých článků, vrcholem je pak vylezení asi sedmiletého dítěte, tzv. enxaneta, který nahoře zamává. Poslední fáze je pak rozložení věže. K lepší komunikaci a synchronizaci pomáhá píšťala a bubínek, podle rytmu tak všichni vědí, jestli se zrovna staví, nebo rozkládá. Každé společenství může mít klidně i 500 členů, které se schází a trénují asi třikrát týdně dvě hodiny. Od roku 2010 byly lidské věže zařazeny na seznam nehmotného dědictví UNESCO.

6. Římské památky v Tarragoně

V bance mají místo stropu římský most, uprostřed náměstí se hrdě tyčí pozůstatky rohu antického domu. Tarragona doslova stojí na římských památkách, kterých si tu váží, takže na ně narazíte téměř na každém kroku, třeba i v garážích.

Tarragonu založili ve starověku Římané a díky postupnému vývoji a mísení vzniklo unikátní město, kde prolínáním vznikaly nové domy přímo na antických památkách. Ve zdi románsko-gotické katedrály s výstavním ambitem najdete i použité náhrobky Římanů. Stavební materiál tak sloužil hned nadvakrát. V Tarragoně se zachovaly z dob Římanů chodby starého tržiště z tak pevného betonu, že se v nich za války schovávali lidé před nálety. Nikdo zatím přesně neví, z čeho je tak pevný beton.

Krásný výhled na přístav budete mít z Circ Romá. Podívat se můžete také do antické arény, anebo se zajděte projít za město k akvaduktu Pont del Diable. K 217 metrů dlouhé a až 27 metrů vysoké stavbě se váže legenda. Poryvy větru ničily výstavbu a tak se stavitel zařekl, že snad jen ďábel by byl schopný akvadukt dokončit. Na to se mu zjevil ďábel a uzavřel s ním smlouvu, že jej přes noc dokončí. A pokud to stihne, dostane první duši, která přes něj přejde. Osud tomu chtěl, že první po něm přešel osel.

7. Do Reus za Gaudím a neucentismem

Fantaskní svět Antoniho Gaudího představuje Gaudí Centrum v Reus, kde se roku 1852 narodil. Všemi smysly si tak budete moct prohlédnout nejen dokončená díla, ale třeba i projekt slavné katedrály Sagrada Família, kterou by podle Španělů měli dokončita okolo roku 2026.

Určitě se projděte po centru Reus, které se může pochlubit architekturou ve stylu modernismu a noucentismu. Od 19. století bylo totiž město díky textilním továrnám velmi bohaté, což se podepsalo i na zdejší architektuře. Místní honorace si tu nechávala stavět domy podle nejnovějších stylů.

Městečko je ideální na nákupy. V pestré škále obchodů rádi nakupují i místní, protože se tu dá koupit všechno.

Domy ve stylu modernismu a noucentismu v Reus V muzeu vermutu mají asi 6 000 artefaktů, které s tímto nápojem souvisí. Nechybí ani plakáty.

8. Vyhlášená oblast vermutu

Když přijedete na Costa Dauradu, přivítají vás tu vermutem. Je to zdejší tradiční pití, které Katalánci popíjejí před obědem a servírují je s olivou a plátkem citronu nebo pomeranče. Za hořkosladkým bylinným nápojem se zajeďte podívat do Reus, kde mají muzeum vermutu. Na baru mají vermuty skoro z celého světa a navíc si můžete prohlédnout asi 6 000 artefaktů, které s tímto nápojem souvisí. Od malých autíček, skleniček, na 300 plakátů, ale i 1300 lahví vermutu třeba z Japonska, Egypta nebo Izraele.

9. Šumivé víno Cava

Podobně jako šampaňské se vyrábí i šumivé víno cava, na které ve Španělsku mají povolení jen v oblasti Aragonie, Baskicka, Kastilie a Leónu, Katalánsku, Extremaduře, Navarře, La Rioja a Valencii. V Katalánsku jej vyrábí jen z bílých hroznů a díky slunečným dnům tu dozrávají tak sladké hrozny, že víno ani nedoslazují. Prochází dvojitou fermentací, první probíhá ve sklepech v ležaté poloze s mírně skloněným hrdlem, pomalu se ručně otáčí, aby klesl kal. Poté se otevřou, vylije se kal, dolijí hladinku likérem a zašpuntují. Následně se cava nechává uležet minimálně devět měsíců, kdy probíhá druhá fermentace. Prodávají se tři druhy: mladé, středně staré a staré. Pokud si nějaké přivezete domů, měli byste jej uchovávat ve vertikální poloze. Poznávacím znakem cavy je korková zátka se čtyřcípou hvězdou.

10. Místo odpočinku katalánských králů

Poblet, cisterciácký klášter, obklopují vinice a záda mu kryjí vysoké kopce. Možná vypadá zpočátku nenápadně, ale ukrývá monumentální sarkofágy s ostatky katalánských králů. Alabastrové schránky jsou bohatě zdobeny reliéfy a sochami, které tvoří zvláštní most před oltářem, kde stropy dosahují 25 metrů. V rámci prohlídky můžete nahlédnout do jídelny a klášterní knihovny. Dnes tu žije v řádu 32 mnichů, které se také starají o okolní vinice.