Česká firma vynalezla spací polštář do letadla. Má jen dva konkurenty

Jak se co nejpohodlněji uložit na dlouhých cestách, aby si člověk co nejvíce odpočinul a ideálně se i prospal? Zkušení cestovatelé vědí, že pouhým zapřením do opěrky to moc dobře nejde.