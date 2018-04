Na letišti v Abú Zabí si můžete zdřímnout v supermoderních kokonech

Připomíná to trochu nový model solária, ve skutečnosti je to však multifunkční kokon, do kterého se můžete zavřít a spát jak dlouho chcete. Neruší vás světlo ani okolní zvuky. Luxusní relaxace v kokonech nazvaných "GoSleep" (Zdřímni si) stojí na letišti v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí 160 korun na hodinu, informoval server telegraph.co.uk.

Je to další krok, jak zpříjemnit cestování letadlem. Na dlouhých cestách lidé často čekají v letištních halách nekonečné hodiny na přípoj.

Do kokonů se můžete pohodlně zavřít, což vás izoluje od světla i hluků letiště.

Letiště v Abú Zabí je první letiště na světě, které začalo tyto luxusní boxy cestujícím nabízet. "Už jsme je testovali a zpětná vazba byla velmi pozitivní," uvedl letištní personál.

Spací boxy ale neslouží je ke spánku. Do kokonu se dá jen tak usadit, pohovka je uzpůsobená i na polohu vsedě. Její součástí je i úložný prostor, kam si během relaxace můžete bezpečně uložit svá zavazadla.

Navíc jsou vybaveny připojením k wi-fi a najdete tam i porty na elektronická zařízení, kde si můžete dobít mobilní telefon či notebook.

