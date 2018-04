Sovinec: hrad, který přežil i ruské granáty

JAK SE TAM DOSTAT Spojení vlakem i autobusem je do oblasti Sovinecka mizerné. Jako nástupní místa mohou posloužit vlakové stanice v Rýmařově (trať 311) nebo v Újezdu u Uničova (trať 290). Do první se dostanete např. z Bruntálu, Olomouce nebo Krnova, do druhé z Olomouce nebo Šumperka. Rozhodnete-li se putovat pěšky, musíte počítat s dlouhým, únavným pochodem. Kolo má v této oblasti neocenitelnou výhodu, že vás rychle přepraví přes méně záživné asfaltové pasáže. Ideální dopravní kombinaci představuje vlastní auto + kolo , přičemž auto je vhodné zaparkovat buď v Dolní Loučce anebo v Horním Městě či Rýmařově.