SOUTĚŽ: Za fotku od moře zdarma na OH v Londýně nebo do USA

Pokud nám pošlete jednu fotku vaší nejlepší dovolené u moře, můžete od 1. srpna získat atraktivní ceny. Portál Dovolena.iDNES.cz pro vás připravil velkou letní soutěž, v níž můžete vyhrát zájezd na letní OH do Londýna v roce 2012 a 12 letenek do USA od společnosti Delta Air Lines.