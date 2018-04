Soutěž o zájezd s NATO má vítěze

První cena: Sedmidenní zájezd pro dvě osoby do Černé Hory v hotelu Korali s polopenzí a pojištěním v hodnotě 20 000 korun v květnu nebo září 2002 (podle dohody) vyhrává Jiří Zeman z Kozlovic. Ten zodpověděl všechny soutěžní otázky správně a v poslední doplňující se odchýlil od správné odpovědi 2.4% jen o dvě desetiny, když odpověděl 2.2%. Soutěžní kvíz vyplnil 26. 10. 2001 10:40:51.



Druhá cena: Týdenní rehabilatační pobyt v beskydském středisku Odra na Ostravici ve zvoleném termínu do 31. prosince 2002 v hodnotě 10 000 korun vyhrává Ivo Dorazil. Ten se v poslední doplňující otázce odchýlil od správné odpovědi 2.4% odchýlil o čtyři desetiny, když odpověděl 2.0%. Soutěžil 24. 10. 2001 14:23:35.



Třetí cena: Hodnotný výkladový anglický slovník získává Annie Lamontagne z Prahy 6. Ta odpověděla rovněž správně na všechny otázky. Na poslední doplňující odpověděla sice 2.0%, stejně jako druhý výherce, ale poslala odpovědi později - 25. 10. 2001 16:14:43.



Ceny do soutěže věnovala cestovní kancelář Kovotour a Velvyslanectví USA v Praze.

Pravidla soutěže:

1. Do soutěže se mohou zapojit jen čtenáři zaregistrovaní v systému můjPAS.



2. Organizátory soutěže jsou občanské sdružení Jagello 2000 a MAFRA, a.s..



3. Úkolem soutěžícího je u otázek 1 až 23 označit tu z nabízených odpovědí, kterou považuje za správnou. Na poslední otázku č. 24 musí odpovědět samostatnou odpovědí - napsaním čísla vyjadřujícího počet procent (viz otázka).



4. Každý z soutěžících výslovně souhlasí s tím, že tyto jeho osobní údaje v systému můj PAS budou zpracovány v marketingové databázi organizátorů soutěže za účelem nabízení obchodu a služeb; udělený souhlas nejde odvolat. Organizátoři tímto informují každého soutěžícího, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění ( dále jen „Zákon“ ), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že soutěžící má právo přístupu k nim, a že má právo při porušení Zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto Zákona.



5. Uzávěrka soutěže je v pátek 25. října 2001 ve 12:00.



6. Vítězi soutěže se stanou účastníci, kteří budou mít největší počet správných odpovědí na otázky číslo 1 až 23 a nejvíce se přiblíží správnému údaji v odpovědi na otázku číslo 24. Jména výherců organizátoři oznámí na stránkách serveru www.idnes.cz nejpozději do 28. října 2001. Zároveň budou výherci o výhře informováni mailem nebo telefonicky. Jestliže se přesto o cenu nepřihlásí do 8. listopadu 2001, jejich nárok na výhru zaniká.



7. Výhru nelze vymáhat právní cestou.