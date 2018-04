Soutěž o skipasy do Špindlu má vítěze. Kdo si pojede zalyžovat?

Místo původně plánovaných šesti skipasů jsme navíc do soutěže přidali po dohodě s partnerem další čtyři. Podmínkou je, že se vyčerpají ještě letos. Podle současných prognóz se bude ve Svatém Petru a na Medvědíně lyžovat do 18. dubna, na Horních Mísečkách až do 1. května.

Kdo vyhrává?

1. David Jiroušek

2. Zdeněk Kolovrat

3. Karel Polášek

4. Jiří Krejčík

5. Zdeněk Koudelka

Výherce zkontaktujeme e-mailem. Blahopřejeme!

Správné odpovědi a jak je to s nejdelší sjezdovkou

Zároveň se omlouváme, ale dodatečně jsme zrušili otázku o nejdelší sjezdovce v ČR. To proto, že bylo nakonec nad naše síly ověřit, která sjezdovka je skutečně nejdelší. Sami odborníci se totiž přou, zda je delší sjezdovka Suzuki v Jánských lázních nebo Turistická v Rokytnici nad Jizerou. Navíc do sporu vstupuje i Ramzová v Jeseníkách, jejíž Šerák je nepochybně ze všech nejdelší, znalci však poukazují na to, že první velmi mírná horní část se prakticky nedá považovat za sjezdovku.

Abychom v tom udělali jasno, rozhodli jsme se proto o test, v rámci něhož projedeme v dohledné době společně s odborníky z magazínu SNOW všechny tři sjezdovky a sami změříme jejich skutečnou délku.

1) Jaké je nejvýše položené středisko v Česku?

Praděd

2) Ve kterém středisku se učila jezdit Šárka Záhrobská?

Aldrov ve Vítkovicích

3) Nejvíc kilometrů sjezdovek nabízí středisko:

Špindlerův Mlýn

4) Ve kterém středisku mají nejmodernější lanovku?

Janské Lázně

5) Kdy a kde naposledy se u nás konal Světový pohár v obřím slalomu?

Špindlerův Mlýn, 2008

6) Které středisko je nejblíž položené ku Praze a zároveň má sjezdovku delší než jeden kilometr?

Monínec

7) Kde vyrostla nejlepší skibobistka světa Irena Francová?

v Deštném

8) V kterém středisku investovali v posledních dvou letech do 3 nových 4sedačkových lanovek?

Lipno

