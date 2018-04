Soutěž o NEJ značku z cest vyhrál „Přechod pro tučňáky”

Pravidla soutěže

Fotosoutěž Když vaše cesty řídí značky byla ukončena dne 25. března 2008. Až do 24. února 2008 jste přitom mohli posílat vtipné, humorné či zajímavé snímky různých cedulí, upozornění a značek ze svých cest na e-mailovou adresu cestovani@idnes.cz. Snímky jsme zařadili do fotogalerie a redakce vybrala 50 nejpodařenějších z nich, které postoupily do závěrečného finále.



Čtenáři měli možnost do 31. 3. 2008 hlasováním zvolit 10 nejlepších fotografií, jejichž autory odměníme redakčními cenami iDNES.cz. Vítězné snímky byly zveřejněny ve středu 2. 4. 2008.



Snímky, které se netýkaly tématu či jsou obsahově nejasné, a rovněž snímky nekvalitní nebyly do fotogalerie zařazeny. Rovněž nebyly zařazeny snímky, které by se opakovaly.