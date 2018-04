Soutěž o lístky na Michala Nesvadbu

Nové dětské představení Michala Nesvadby navazuje na pořad Pajdulák je Michal, který vypráví o lidském těle od hlavy až k patě. Michal na hraní je představením o tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat svého majitele. Hry Michala Nesvadby vyžadují od dětí aktivní komunikaci a zapojení. Děti se během programu dovídají spoustu cenných informací – jak si hrát, jak být dobrým majitelem svých hraček, učí děti pořádku atd. Na jevišti Michal Nesvadba současně vytváří řadu hraček ze samolepících pásek pod názvem Mr. Tapeman. Představení je plné legrace, překvapení i písniček.

Po dvou vstupenkách získá prvních pět soutěžících, kteří nejsprávněji a nejrychleji odpoví na tři soutěžní otázky:

1. V jakém televizním pořadu vystupuje Michal Nesvadba?

2. Jaký termín se používá pro označení herců, kteří na jevišti nemluví a vyjadřují se pouze pohybem?

3. Jak se jmenuje otec Michala Nesvadby, populární kreslíř a někdejší moderátor pořadů pro děti?

Správné odpovědi na soutěžní otázky zasílejte do neděle 13. května do 9 hodin mailem na adresu: zlin@idnes.cz. Do odpovědi napište i kontaktní telefon, abychom mohli vítěze informovat o předání lístků.