Obsluha lodiček v Hřensku prodloužila bidla, povodeň soutěsky vypláchla

"Turisté mají jedinečnou šanci vidět soutěsky ve stavu, jak vypadaly v době, kdy je hrabě Clary Aldringen dokončil," říká starosta Hřenska Jan Havel.

Pro soutěsky by to letos měla být první plnohodnotná sezona po předloňské ničivé povodni. Loni atrakce fungovala jen provizorně a radnice ji opravovala, takže nic nevydělala.

"Ještě jsme si museli půjčit, aby turisté mohli přijít. Jen lávka stála 4,5 milionu. Podle statika měla narušený nosný pilíř a bez výměny by sem turisty už nepustil. Aby soutěsky byly ve stavu, jaký si představujeme, na to bude třeba ještě 20 až 30 milionů," poznamenal Havel.

Kvůli opravám a zčásti i kvůli vyšší DPH tak letos obec musela zvýšit vstup o 10 korun na 80 Kč v Edmundově a 60 Kč v Divoké soutěsce. "Jinak bychom to nezvládli," dodal Havel.

Podívejte se, jak dopadly soutěsky po povodni:

VIDEO: Hřenské soutěsky po povodni: hráz protržená, lodě rozbité, cesta zmizela

Radnice se navíc musí vypořádat i s nehodami, které soutěsky dál stíhají. Na přístaviště v Edmundově soutěsce před deseti dny spadl strom a poničil nástupní schodiště a molo. Krátce předtím se zase na jedné stezce svalila část opěrné zdi.

Pánbůh nám zatím nepřeje, říká starosta

"Máme rozbitou polovinu přístaviště, poničená jsou zábradlí. Škoda je asi 400 tisíc. To nás ale tolik netrápí, vše je pojištěné. Hlavním nepřítelem je čas. Všichni jsme lítali jako blázni, aby bylo do pátku vše v pořádku," řekl Havel.

Štěstím podle něj je, že samotné výletní lodičky, kterých u přístaviště kotví sedm, strom při pádu nezasáhl. Jediným omezením proti běžnému provozu tak bude, že zatím lidé do lodiček musí nastupovat a vystupovat po jedněch schodech. Druhé schodiště by mělo být opravené za tři týdny.

"Nicméně ještě musí přístaviště pod vodou prohlédnout potápěč. Musíme se ujistit, že ta ohromná rána neutrhla ukotvení," říká starosta. Kdyby bylo porušené, hrozilo by, že by se celý přístav mohl utrhnout. "Snad to tak nebude. Ale pánbůh nám zatím nepřeje," posteskl si Havel.

Katastrofy totiž soutěsky v posledních letech pronásledují. Kromě nynějších komplikací a předchozích povodní vandalové před třemi lety zničili jez Divoké soutěsky a o půl roku později spadl kus skály na hlavní silnici k hraničnímu přechodu s Německem.

"Spadlé balvany tam leží už tři roky, což cestu k nám komplikuje. Je to mezinárodní ostuda a obec proto vážně zvažuje žalobu na stát. Za ty roky na těch balvanech už vyrostly malé stromečky. To je na zápis do Guinessovy knihy rekordů," dodal Havel.