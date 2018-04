Jak si užít let? Vyberte si souseda předem, nabídnou aerolinky KLM

Nizozemská letecká společnost vyvíjí internetový nástroj, s jehož pomocí si cestující vyberou svého souseda v letadle. Zájemcům o tuto službu totiž umožní nahlédnout navzájem do svých profilů na Facebooku nebo na profesním portálu Linkedln.

Lidé si tak budou moci zvolit svého spolucestujícího podle svých zájmů, profese, nebo třeba i podle vzhledu či jak jim je někdo sympatický.

Ti, kdo chtějí let strávit se svým MP3 přehrávačem a sluchátky na uších a je jim jedno, kdo vedle nich bude sedět, se nemusí do této služby vůbec zapojovat.

Pro ty, kteří si souseda předem vyberou, to může být výhra, když se to podaří a opravdu si padnou do noty. Problém může nastat v případě, kdy se zvolený spolucestující ukáže být třeba méně atraktivní, než sliboval jeho profil, nebo chce celou cestu probírat jen svoje obchodní záležitosti, zatímco vy byste si na malou chvíli zdřímli.

KLM chce novinku, jejíž detaily zatím tají, spustit začátkem příštího roku, informoval britský list Daily Mail.

Využili byste služby vybrat si předem souseda v letadle na Facebooku?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 5. ledna 2012. Anketa je uzavřena. ANO 846 NE 623

Služby cestujícím přes sociální sítě

Nizozemské královské aerolinie nejsou první, kdo se snaží nabídnout svým cestujícím takovou sociální službu. Malajské aerolinky spustily na Facebooku službu, která umožňuje lidem vyhledávat, zda nemají na daném letu nějaké přátele nebo zda se nechystají letět do stejných destinací.

V roce 2006 se dostala na přední stránky médií firma AirTroductions, která spustila seznamku pro cestující, kteří často létají. Po nějaké době ale její provoz skončil.