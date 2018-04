Soumaři terénu aneb test cyklistických batohů s vodními rezervoáry

Redakce magazínu VELO otestovala v terénu sedm modelů mezi 10-15 litry objemu bez další specifikace typu: univerzální průvodci pro každého, batohy pro XC jízdu a podobně. Testování je samozřejmě do jisté míry subjektivní, každému vyhovuje něco jiného. Zatímco nadšený biker-fotograf dá například přednost velkému a téměř nedělenému prostoru pro svoji zrcadlovku, jiného nadchne podrobně organizovaný vnitřek se spoustou přihrádek.

CO SE POSUZOVALO (dobré vodítko i pro výběr batohu v obchodě)

Polstrování popruhů

Pozor na tenké popruhy z pevné textilie, které se hůře přizpůsobí rameni a mnohdy se pod nimi také kumuluje pot. Měkké, tvar nedržící popruhy se zase mohou shrnovat a tlačit, stejně jako pevné lemy popruhů. Dobré polstrování zaručí komfort - chytrý výrobce volí vyšší výšku střední vrstvy (např. Camelbak), jiný protáhne polstrování i přes lemy (např. Vaude).

Konstrukce popruhů

Hlavní popruhy vedou okolo krku přes prsa na bok a zpět na batoh, anatomické tvarování popruhů je proto důležité. Nejlepší systém nabízí Camelbak, který upíná popruhy "plovoucím" způsobem na plastové oblé spony – jejich přizpůsobení konkrétní postavě je tak ještě lepší.

Počet popruhů

Dobrým standardem je jak prsní, tak bederní popruh, díky nimž batohy skvěle sedí na zádech i při náročné terénní pilotáži. Užitečná je i možnost popruhy snadno odepnout, zejména bederní. To nabízí třeba Camelbak či Lezyne.

Nastavitelnost popruhů

Všechny testované modely mají možnost výškového doladění prsních pásů. Pouze jeden model nabízí volbu mezi třemi danými pozicemi, ostatní disponují plynulou regulací, většina pak komfortním posunem přezky po kolejničce. To jsou body, které se počítají!

Zádový systém

Zabránit pocení může systém odvětrání, který se zpracováním značně liší: od středového kanálku mezi dvěma podlouhlými polštáři přes více drobnějších kontaktních míst po úplné oddělení od zad. Hodně záleží i na konstrukci zádové partie. Je-li měkká a současně je měkké i polstrování, po nasazení plnějšího batohu nezůstane po větracím systému ani památky.

Reflexní prvky

Batoh je sice výbavou především terénářů, kde je ale psáno, že se nepohybují i po silnicích a za snížené viditelnosti? Dva z výrobců reflexe opomněli zcela (Lezyne, Scott), někteří další je zařadili jen sporadicky. Narazili jsme i na absenci poutka pro připevnění blikačky – palec dolů (Deuter, Lezyne).

Členění kapes

Důležitý parametr, i když subjektivní. Větší členění ubírá místo pro objemnější věci, více členěný prostor se hodí pro výbavu - náhradní duše, multiklíče, hustilky.. Poměrně časté kapsy pro MP3 mohou posloužit i pro mobil či brýle. Vychytávka stylového Lezyne: každá z kapsiček je označena symbolem věci, pro niž je určena.

Regulace objemu

Celkový objem se může zvětšit pomocí zipu - nejde to ale opačně, praktičtější je proto plynulá regulace stažení či povolení popruhů. U testovaných středněobjemových verzí sice není nepostradatelná, ale hodila by se.

Rezervoár

Na rozdíl od lahve umožňuje snadné a hygienické pití během jízdy i v náročném terénu a nabízí dostatečný objem i pro delší pohyb mimo civilizaci. Pryč jsou dětské nemoci vaků jako malé uzávěry znesnadňující plnění a zejména čištění, či nepříliš funkční náustky. Firma Vaude nabízí zřejmě nejdokonalejší typ uzávěru, kdy vak uzavírá plastový jezdec.

Při koupi se informujte o náhradních dílech jako např. náustek, neoprenový potah hadice, klip na hadici či jiný systém fixace, sada na čištění (kartáče, čisticí tablety). Vaude s vakem automaticky dodává kartáč na čištění hadice, který sám o sobě není právě nejlevnější.

Pláštěnka

Voda se i přes kvalitní materiál může do batohu dostat, pláštěnka je proto praktický doplněk. Utkání sedmičlenného družstva skončilo těsnou výhrou 4:3 v neprospěch Deuteru, Hydrapaka a Lezyne.

Další doplňky

Může se hodit i možnost převozu přilby v případě, že budete batoh využívat i civilně. Není to ale nutnost, stejně jako třeba kryt zipu. Vnitřní spony na klíče, kapsičky na mobil na popruzích a podobné maličkosti umí dokreslit celkový dojem z batohu, nejsou však tím, co by o jeho pořízení mělo rozhodovat.

Subjektivní záležitostí je pak usazení na zádech. Do hodnocení se snadno promítne tělesná stavba konkrétního jedince.

Test magazínu VELO