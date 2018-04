Souk al-had je pro turisty zkouškou odvahy

Taxi, kterých je v Sousse mraky, jako ostatně po celém Tunisu, Vás tam z centra města zaveze za jeden až tři dináry, tedy v přepočtu za maximálně devadesát korun. Taxíky jsou v Tunisu celkem levným dopravním prostředkem a je rozumné jejich služeb využívat.

Hned jak dorazíte na místo, aniž byste ještě prošli branami tržiště, je třeba jednat rychle a tvrdě. Takže. Hbitě vystupte z vozu, protože jinak se dočkáte toho, že na váš klín usedne další nedočkavý cestující. Není to snad absolutní bezohledností místních obyvatel, ale spíše fakt, že Tunisané, jako celá řada dalších Afričanů, neuznávají osobní svobodu a klidně se o vás budou třít a dotýkat se vás. Nemyslí to špatně, je to jejich mentalita. A navíc!!! Zájem o taxi je u Souk al-had maximální.

Jen co budete na ulici v davu Tunisanů a turistů, není dobré se zmateně rozhlížet a přemýšlet co, kde a jak. Nezdržujte se prohlížením zboží hrstky prodejců před bránou tržiště. Když budete mít sílu, nakoupíte uvnitř. Roztáhněte plíce a prodírejte se hustým davem. Pozor ale, pokud upadnete, budete ušlapáni!

Až hlavní nápor v bráně povolí, dokážete se znovu nadechnout, ale osamostatnit se a v klidu si prohlédnout nabízené zboží téměř nelze. Lidí je tu opravdu moc. První dojen je ten, že Souk al-had je jen ohromný second hand obnošeného šactva pod širým nebem. Ale o kus dál, když se proderete úzkými uličkami, uvidíte pravý africký trh. Prodavači v tureckém sedu nabízejí všelicos od ovoce, zeleniny, koření až po koberce, kartáče a stříbrné šperky. A dál? I se zvířaty se tu obchoduje, můžete si koupit malé želvičky, kozy, krávy a někdy dokonce i koně. Rozhodně to ale nejsou plnokrevníci. Koně v Tunisu, ale i ostatní zvířata, totiž vypadají tak, že potřebují okamžitě pomoc bojovníků za práva zvířat.

Moc toho asi v Souk al-had nekoupíte, protože ten boj o život a maximální hluk z neustálých výkřiků trhovců, vás hodně vyčerpá. A kde vzít sílu na to ještě smlouvat! A to prostě musíte, protože první nabídnutá cena od obchodníka je v průměru tak desetrát vyšší než je skutečná hodnota kupovaného zboží. Že si ale z ohromného trhu nic hmatatelného neodnášíte vůbec nevadí. Důležitý je prožitek, který máte v sobě a ten stojí skutečně za to.