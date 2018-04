Souboj Titánů: vodní světy

Aquaparky, vodní světy a velkobazény, s nimiž se v poslední době na severu Čech trhá pytel, se vehementně pustily do boje o návštěvníky. Silné trumfy vytáhl zejména šéf zábavního parku Babylon Miloš Vajner, kde již za pár dní otevřou největší vodní park v Ponisí, Pojizeří a v Posmědí. "Dětem, se kterými ve svém byznysplánu hodně počítáme, skluzavky, vířivky, tobogany, vodopády a proudy už skoro nic neříkají," řekl Vajner. "A co mají dnes ti naši drobečci nejraději? Thrillery a horory." Proto v Babylonu do vodního světa dají elektronické makety vodních příšer - podle vzoru umělého žraloka z filmu Čelisti. "Poplavou u nás Aligátor 1 a jeho mladší, ale o nic méně hrozný bratříček Aligátor 2, Bílá velryba, Obří chobotnice Helga s bradavicemi velkými jako melouny a Vodník Česílko, ale ne obyčejný, pedofilní," prozradil Vajner. "Požíraní figuranti budou nezaměstnaní, přijatí v rámci veřejně prospěšných prácí." Vajner věří, že elektronické čelisti a chapadla vodních stvůr zaměstnancům vodního parku neublíží. "Vždyť zakázku na makety jsme zadali konsorciu zahraničních firem, specializovaných na vodní techniku. V minulosti vyráběli například i řadu nejmodernějších ruských atomových ponorek," dodal Vajner. "Navíc jsme figuranty pojistili u Generali proti okousání, utonutí, uškrcení a přehryznutí vejpůl." Jak na výzvu Babylonu odpoví liberecký bazén? "My zdokonalíme náš proslulý průplavový kanál," prohlásil Jan Švec z Ještědské sportovní společnosti. "Prodloužíme ho o několik kilometrů a proudy plavce donesou kolem levoboku liberecké radnice až k obchodnímu domu Tesco. Tam se ve zvláštních kabinkách budou moci usušit a něco hezkého si nakoupit. Pak poplují zpět a u provozovny McDonald na Benešově náměstí připravíme malé občerstvení, podávané přímo ve vodě - zcela nový hamburger McPulec." Své ale řeknou k souboji vodních světů i v Turnově. Mecenáš Horáček se chystá zásobovat budoucí megaaquapark vodou přímo z Atlantiku, čerpanou poblíž Kanárských ostrovů. Letecký most Las Palmas - Mašov u Turnova, kde chlebodárce vybuduje n ákladní cargo letiště, obstarají dva obří Jumbo Jety třikrát do týdne. "To aby voda v bazénech byla pořád čerstvá," vysvětlil turnovský starosta Milan Hejduk.

Dočkáme se i u nás aquaparků, ve kterých nás budou ohrožovat Čelisti a jiné příšery?