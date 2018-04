Soptící Etna se stává turistickou atrakcí

Po obhlídce okolí Etny záchranáři usoudili, že situace je momentálně pod kontrolou a ze soptícího vulkánu se teď stává spíše záležitost pro turisty. "Slyšíte to temné dunění, přerušované ranami připomínajícími výstřel z děla?" ptá se jeden z nejznámějších průvodců po Etně, Carlo Massi. "Znamená to, že tlak magmatické hmoty začíná směřovat k horním kráterům a to zeslabuje tlak na nové otvory v nižších úrovních. Nebezpečí polevuje, protože horní krátery neohrožují vesnice a láva poteče do obrovského údolí Bove, kde se zastaví," dodává.