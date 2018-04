Šoproň - maďarský Krumlov

Díky tomu se Šoproň může dodnes pyšnit jako jediné maďarské město kompletně zachovaným středověkým jádrem - s hradbami, gotickými domy, kostely a kláštěry, které navíc mnohdy stojí na románských, či dokonce keltských a římských základech. Od antiky až do dnešních dnů je Šoproň křižovatkou cest mezi Vídní a Budapeští, které přinesly městu většinu jeho bohatství. Už vstup do starého města je impozantní - branou renesanční a barokní Požární věže (Füztorony), která je symbolem a nejznámější památkou města. Hned za ní se otevírá Hlavní náměstí (Fö tér), kterému dominuje barokní sloup nejsvětější Trojice, v rohu náměstí je románskogotický Kozí kostel, zřejmě nejkrásnější kostel města. Domy z patnáctého století mají románské a římské základy - nejpamátnější je dům číslo pět, kde pobýval v patnáctém století král Matyáš Korvín a v devatenáctém století skladatel Ferenc Liszt a jeden z nejvýznačnějších maďarských politiků té doby István Széchenyi. Vedlejší Dům Fabríciů má v gotickém sklepě římské sochy. U náměstí jsou kromě františkánského kláštera i zajímavá muzea - lékarnické a hornické. Uprostřed Nové ulice (Új útca) jsou dvě pozoruhodné synagogy ze třináctého století, památka na kdysi mocnou a bohatou židovskou komunitu, vyhnanou z města v roce 1526 - Stará synagoga je přeměněna v muzeum. Mezi další z mnoha pozoruhodných pamětihodností patří gotický Michalský kostel (Szent Mihály templom), nedaleké Pekařské muzeum (Pékmuzeum) či sousední kostel svatého Jana (Szent János Templom), za návštěvu stojí i Lisztovo muzeum.

Procházka starým městem není rozhodně na hodinu, pozorný návštěvník najde mnoho pozoruhodných detailů - ať už to jsou zbytky gotických oken vystupujících z fasád domů, či třeba kliky dveří. Pečlivě zrestaurované staré město má mnoho romantických zákoutí, především ve dvorech domů, jejich vrata se před turisty nezavírají. Ve dvorech jsou také často zbytky hradebních zdí, které dotvářejí romantiku místa. Ticho a klid starého města, tak osvěžující oproti ruchu zbytku Šoproně, má však jednu nevýhodu - minimum restaurací, hospůdek, vináren, o obchodech nemluvě. Ty najdete až na okružní třídě (Várjerület, Ögabona tér) a v okolních ulicích. Výjimečně dobrá maďarská kuchyně je v jednom ze dvou šoproňských větrných mlýnů (Szélmalom) na kopci na jihovýchod od středu města. Dobré ubytování, navíc s pěkným výhledem, které vám poradí v informačních centrech ve starém městě, je právě v kopcích na okraji Šoproně. V okolí města jsou dva obrovské zámky Esterházyů - jeden v maďarském Fertödu, druhý za hranicemi v desetitisícovém hlavním městě rakouského Burgenlandu Eisenstadtu. Burgenland, který byl před první světovou válkou součástí Uherska, po plebiscitu v roce 1919 připadl takřka celý Rakousku, Maďarsku zůstal jen Šoproň a okolí. Návštěvu Šoproně je možné spojit i s pobytem u Neziderského jezera o rozloze 330 kilometrů čtverečních, které je díky své mělkosti, od půl do čtyř metrů, zřejmě nejteplejším v celé střední Evropě.

JAK SE TAM DOSTAT:

Do Šoproně nejezděte po hlavních tazích z rakouské strany v sobotu, kdy z a do Maďarska směřují tisíce turistů za nákupy a na hranicích vytvářejí hodinové fronty. Vyhněte se také maďarské dálnici směrem od Budapešti na Vídeň, respektive jejímu úseku mezi Györem a hranicí - 40 kilometrů by vás přišlo na 1600 forintů. Informace o ubytování v Šoproni a okolí získáte buď v informačním centru, Szent György utca 16, tel: 340210, případně v zastoupení Maďarské turistiky, Rumunská 22, Praha 2, tel: 21090135.