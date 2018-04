Je to děs, když vám dýchají na krk somálští piráti, vzpomínají Češi

Válečná výprava, nebo natáčení?

Na videu to vypadá, jako kdyby se chystala nějaká válečná výprava. Do lodi českého filmového štábu, která má odplout na izolovaný ostrov Aldabra v Indickém oceánu, se nakládají pušky, munice a na palubě hlídkují tmaví chlapíci s kvérem.

Oblast Indického oceánu, kde se unikátní chráněný atol ukrývá, se totiž dlouhodobě potýká s fenoménem pirátství. Po několikaletém boji o získání povolení k natáčení tak nastalo dilema, zda se Čechům kvůli pirátům vůbec podaří na pohádkový ostrov doplout.

To, co vidíte na videu, je přitom už třetím - tentokrát úspěšným pokusem - se na Aldabru dopravit.

Poprvé to vzdal kapitán, podruhé se chystal únos

„Poprvé jsme sehnali loď v roce 2012 na seychelském ostrově Mahé, odkud je to na Aldabru asi 1200 km. Všechno jsme tady už měli složené a připravené ve skladu k nalodění, asi dvě tuny materiálu,“ vzpomíná na perné začátky režisér Steve Lichtag s tím, že nakonec z toho vycouval sám kapitán lodi, který měl kvůli všudypřítomným pirátům obavy o život a naplánovanou cestu na Aldabru prostě zrušil.

Třicetičlenný štáb se proto vrátil zpátky do Prahy, a musel zpátky poslat lodí i tuny materiálu a techniky.

Následovalo náročné období hledání jiné lodi, která by tam Čechy dopravila. „Nakonec se nám podařilo sehnat loď Indian Ocean Explorer 2 v keňské Mombase, odkud je to na Aldabru jen 600 km,“ vypráví Steve Lichtag a dodává, že v té chvíli nikdo z týmu netušil, že v dané oblasti hrozí ještě větší nebezpečí pirátů než na původní trase z Mahé.

Všechno tedy znovu putovalo z Prahy do Mombasy, dvoutunové kargo, členové štábu i nové naděje. Opět ale vše skončilo fiaskem. Poté, co vše již bylo na lodi, a všechny kajuty a místnosti byly zařízené, přišel za filmaři šéf přístavu s varováním, že se mu podařilo získat informace o tom, že se na českou loď chystá 20 pirátských lodí. Že prý vědí přesně, co na lodi mají a za kolik peněz, že mají všechno do puntíku spočítané.

„Nakonec jsme se přes určité zdroje dozvěděli, že ‚náš‘ francouzský kapitán Ocean Exploreru 2 byl do celé akce přímo zapletený, a vlastně on byl tím, kdo únos plánoval. Podobně prý totiž přišel o loď Ocean Explorer 1, kterou si v rámci pojišťovacího podvodu nechal unést piráty a potopit, aby dostal peníze za tučnou pojistku,“ líčí krušné chvíle režisér a potápěč Steve Lichtag.

Pojistka na výkupné a odstřelovači SAS

Pokusy dostat se na Aldabru každopádně stály hromadu peněz, odhadem deset až patnáct milionů korun. Posílání dvoutunového karga a cesta třicetičlenného týmu tam a zpět není právě levná záležitost. Navíc jednou z podmínek k získání povolení k natáčení také bylo zajistit stálý vojenský doprovod a zvláštní pojištění.

Unikátní film Unikátní film ve formátu 3D s názvem „Aldabra: Byl jednou jeden ostrov“ vstupuje do kin 19. listopadu.

Štáb si tak musel najmout odstřelovače jednotek SAS z Velké Británie, jeden odstřelovač přitom vyšel na 2000 eur na den.

Petr Keller, který projektu zasvětil víc než deset let života, pak dodává: „Jsem asi jediný producent v Česku, který má pojistku na výkupné a vyjednávání s piráty při únosu.“

Do třetice s kapitánem, který strávil 3 měsíce v pirátském zajetí

Po půl roce stráveném v Česku do toho filmaři ale šli znovu, opět se chystali na cestu k dalekému atolu. Cesta k Aldabře se pomalu měnila v posedlost pro všechny. „Po dvou letech práce, příprav a vývoje techniky a všech těch problémech, které jsme museli překonat, jsme měli pocit, že se chystáme na let do vesmíru,“ směje se Steve Lichtag.

Tentokrát se podařilo najít loď zase na Mahé, ale s kapitánem, který už si prošel pirátským peklem a měl nervy ze železa. Před třemi měsíci se totiž sám vrátil - jako národní hrdina - ze somálského zajetí, kde strávil 88 dní. Věřil, že takovou smůlu už mít nemůže, že by ho zajali podruhé.

„Tentokrát nám nabídla jako ozbrojený doprovod přímo seychelská armáda, takže se s námi na plavbu vydalo sedm po zuby ozbrojených mužů,“ vypráví Lichtag s tím, že s nimi byli po celou dobu pobytu na ostrově 24 hodin denně.

Strategická česká tečka na šťastný konec

Po natáčení nakonec čeští filmaři záměrně odpluli z Aldabry o dva dny dříve oproti plánu, aniž by o tom komukoli předem dali vědět. „Nakonec jsme se dozvěděli, že pouhý den po našem odplutí mířily k Aldabře tři pirátské lodě a zajaly jinou loď v okolí. Jsme přesvědčeni, že se chystali na nás,“ říká Lichtag.

Pojistka Pojistka proti únosu piráty

Režisér zároveň vysvětluje, že piráti při svých plavbách používají obrovské dřevěné pramice, kde sice mají sudy s naftou, ale to jim při dalekých cestách od somálských břehů nemůže stačit. Nakonec si proto musí obstarat naftu, aby se mohli vrátit, takže nějakou loď musí unést stůj co stůj.

„Je to děs, když vám na krk dýchají somálští piráti... Všichni nám to rozmlouvali, že prý můžeme točit jinde. Já ale nemohl jinak, trval jsem na Aldabře, věděl jsem, že to bude originál, že nikdo jiný tady hned tak točit nebude,“ uzavírá producent Petr Keller.