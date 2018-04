Solná komora nad zlato

Může se hodit Jak se tam dostat

Do oblasti Solné komory se z Prahy nejlépe dostete přes hraniční přechod Wullovitz-Dolní Dvořiště. Dále směr Freistadt - Linz – Gmunden. Pozor! S překračováním limitu rychlosti si raději nezahrávejte. Rakouští policisté jsou v tomto ohledu velmi přísní! Ubytování

Kvalitní nocleh v domáckém penzionu lze sehnat již od 750 Kč na osobu za noc se snídaní. Chystáte-li se do oblasti uprostřed letní sezóny, raději si rezervujte pobyt předem. Velmi přehledné možnosti ubytování nabízí server www.salzkammergut.at.

Na těchto stránkách lze rezervovat pobyty jak v hotelích a penzionech, tak v mládežnických ubytovnách či na farmě. Jídlo

Cena za jídlo v restauracích je přiměřená, a to i v některých turistických centrech. Například oběd v restauraci přímo u jezera Gosausee s vyhlídkou na ledovec na Dachsteinu se dá pořídit i za 5 euro (cca 150 Kč). SalzburgerLand Card

Pokud se zdržíte v Solné komoře delší dobu, vyplatí se koupit si tzv. Salzburskou kartu - SalzburgerLand Card. Stojí 34 eur (6 dní platnosti) nebo 44 eur (12 dnů) a umožňuje vstup do 180 objektů - hradů, zámků, muzeí, galerií i solných dolů. Kola se vyplatí

Cykloturisté by se s sebou rozhodně měli přivézt kola. V oblasti je spousta vzájemně propojených a perfektně upravovaných cyklostezek. Do Solné komory o Adventu

Pokud výlet do oblasti Solné komory už letos v létě nestihnete, můžete sem přijet třeba na kouzelné adventní svátky. Reklamy na předvánoční oslavy jsme zahlédli například v městečku St. Wolfgang. V předvánoční době se prý tamní ulice hemží různými nadpřirozenými bytostmi. Čarodějnice a čerti si oblékají hábity z ovčích kůží a na tvářích mají bohatě vyřezávané dřevěné masky. Ty se opatrují v rodinách po mnoho let a předávají z generace na generaci.