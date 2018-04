Sölden: jak se lyžuje na velké trojce

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Sölden leží na jih od Innsbrucku u hranic s Itálií, 35 kilometrů od dálnice A12, která spojuje Innsbruck se Švýcarskem. Cesta z Prahy autem trvá přibližně 8 hodin, z Brna se jede asi deset hodin. Kolik to stojí

Sölden je luxusní středisko a podle toho jsou také nastaveny ceny. Jednodenní skipas v podobě čipové karty přijde dospělého do 2. prosince na 35,50 eura, od 2. 12. do 23.12. na 38 eur. V hlavní sezoně vyjde den na 39,50 eura. Rozhodně se vyplatí koupit si vícedenní permanentku. Za čipovou kartu se platí záloha 2 eura, ty dostanete při vrácení skipasu. Aqua dome

Celodenní vstupné přijde dospělého na 20 eur, na "Saunawelt" je doplatek dalších 7 eur. Večerní vstupné od 18 hodin stojí 12,50 eura. Je možné zakoupit výhodnější rodinné vstupenky. Více informací:

www.soelden.com, www.aqua-dome.at