Sokolovsko zve k návštěvě: místa, která musíte poznat

Nový internetový portál Kam po Sokolovsku chce Sokolov a jeho okolí zbavit nálepky průmyslového regionu a přimět návštěvníky, aby se tu zdrželi déle než obvyklý den či dva. Možná budete překvapení, co všechno se tady dá najít.

Co nabízí Sokolov?

Víte, že město podle dávné legendy založil rytíř Sebastian, který choval lovecké sokoly? Sokola má Sokolov v městském znaku a rytíře připomíná kašna s postavou sokolníka na Starém náměstí. Najdete tu pěkný zámek s muzeem, který si určitě zapamatujete; podobně jako Červená Lhota nebo část zámku Sychrov totiž má fasádu zbarvenou do červena.

V sokolovském zámku najdete muzeum zaměřené na dějiny regionu, historii hornictví, geologii a ekologii.

Pro ty, kteří mají rádi staré technické vymoženosti, je skvělým zážitkem Muzeum techniky v bývalém podzemním protiatomovém krytu, dětem uděláte radost návštěvou Muzea kraslické dráhy a město i jeho okolí si prohlédnete z rozhledny na Hardu. Přes zimu má otevřeno i nedaleký Statek Bernard s historickým muzeem, zaměřeným na tradiční řemesla i zemědělské expozice, a to interaktivní formou.

Na milovníky vodních radovánek čeká krytý aquapark – a pokud vám na Sokolovsko zbude čas až v létě, jistě využijete vodní nádrž Michal, oblíbené přírodní koupaliště s toboganem a řadou atrakcí.

Hrady a jejich poklady

Při pohledu na mapu možná s překvapením zjistíte, že ze Sokolova se dají podnikat zajímavé výlety do spousty míst v okolí. Jen pár kilometrů to například máte do Kynšperku nad Ohří s půvabnou krytou dřevěnou lávkou nebo do Lokte s pohádkovým středověkým hradem – víte, že tu mají otevřeno denně i přes zimu?

Hrad Loket je otevřený celý rok, takže se sem můžete vypravit i v zimě.

Daleko to není ani do Bečova nad Teplou s jedním z nejzachovalejších českých hradů, v jehož zdech se skrývá unikátní památka evropského významu, relikviář sv. Maura. Na vlastní oči ho můžete vidět v pátek 23. prosince při Předvánoční prohlídce a v sobotu 31. prosince při Silvestrovské prohlídce; v obou případech doporučujeme rezervaci předem.

Vyhlídky, varhany a Bílá paní

Táhne vás to ven, do přírody? Také pro vás má portál Kam po Sokolovsku pár zajímavých tipů. Patří k nim třeba vyhlídka Masák, z níž se otvírá výhled na jezero Medard. To se rodí na místě bývalého povrchového dolu a v budoucnu se počítá s jeho využitím pro vodní sporty a rekreaci. Vyhlídku najdete na odbočce k bývalým dílnám dolu Libík a její název je odvozen od tvaru dřevěného přístřešku, připomínajícího houbu.

Na statku Bernard navštivte Zábavné centrum řeky Ohře s řadou modelů a interaktivních exponátů.

Fascinujícím a poměrně neznámým místem jsou Rotavské varhany, někdejší stěna kamenolomu, která skutečně připomíná hudební nástroj. První zpráva o existenci lomu pochází z roku 1785 a těžba rozkrojila pahorek jako pecen chleba. K místu vás dovede okružní naučná stezka, která začíná a končí před budovou Městského úřadu v Rotavě. Je dlouhá 6 km a vede většinou po pohodlných cestách, jen v okolí varhan překonává svažitý a místy skalnatý terén.

Dalším místem pro zimní výlet může být zapomenutá vyhlídka Chodaublick, kterou před dvěma lety obnovil a zpřístupnil Hornický spolek Solles. Pro obyvatele blízkého Chodova mělo místo na skalnatém výběžku zvláštní význam, protože ze žádného jiného vrchu v okolí nebylo tak krásně vidět na celé údolí. Vyhlídku, z níž je dohlédnete kromě Chodova až k Horám, Vintířovu, Novému Sedlu a Karlovým Varům najdete na vrcholku Liščího kopce a vede k němu pohodlná, žlutě značená trasa z Tatrovic.

Ve svahu pod vyhlídkou se skrývá další oblíbené výletní místo, štola známá také jako jeskyně bílé paní. Nahlédnout do ní můžete přes mříž; hlavní chodba je dlouhá přibližně 40 metrů a probíhá obloukovitě směrem na jihozápad. Bílou paní tu ale nepotkáte, zřejmě šlo o průzkumné důlní dílo, které sledovalo křemennou žílu.