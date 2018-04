Sofie: slasti i strasti Bulharska

Rotunda sv. Jiřího a římské památky ROTUNDA SVATÉHO JIŘÍ A ŘÍMSKÉ PAMÁTKY

Když narazíte v centru Sofie na prezidentský palác, vejděte do jeho areálu. Překvapení bude dokonalé. Uvnitř jsou vykopávky z dob starého Říma a rotunda svatého Jiří. Kdo jste dlouho nebyl v Sofii, budete překvapen. Mile překvapen. Rotunda je otevřena po rozsáhlé rekonstrukci od roku 1998, předtím byla celých 70 nepřístupná. Jenom deset metrů od ní je příjemná kavárnička (jak jinak, jmenuje se U Rotundy). Jste v centru, ale je to neuvěřitelně tiché místo. V okolních ulicích pak staré vykopávky pokračují.



Chrám Alexandra Něvského CHRÁM ALEXANDRA NĚVSKÉHO

Je to jistě nejfotografovanější a nejznámější budova Sofie. Její pozlacená kupole vám nedá šanci ji minout. A ani ji nemíjejte - stavba z přelomu devatenáctého a dvacátého století je 76 metrů vysoká a 53 metrů dlouhá. Vejde se do ní až 7000 lidí, ale většinu týdne zde panuje klid. V podzemních kryptách je vzácná sbírka výtvarného umění. Před chrámem na náměstí je trh, kde koupíte pěkné suvenýry i nevzhlednou veteš.





Vitoša VITOŠA

Pokud budete mít možnost, pak do pohoří Vitoša jeďte. V létě jsou zde příjemné procházky či jízda na horských kolech, v zimě samozřejmě lyžování. Je to pouze 10 až 15 kilometrů od centra. Zajímavostí je, že z pohoří Vitoša vytéká až devět řek. A z některých míst budete mít výborný výhled na Sofii. Tedy pokud nebude zataženo, mraky se totiž nad Vitošou převalují dost často.





Národní palác kultury NÁRODNÍ PALÁC KULTURY

Posílat někoho k takovému monstru komunistické architektury je na první pohled divné. Ale poněkud zatuchlý palác má pěknou vyhlídkovou restauraci, odkud je báječný rozhled na celou Sofii i pohoří Vitoša. Dejte si zde kávu, potěšíte při ní oko.