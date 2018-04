Sobotní výlet na kolech

Děti do 15 let se na trasu mohou vydat pouze v doprovodu osoby starší 18 let, mapky s popisem okruhu dostanou účastníci na startu.

"Okruh plukovníka Švece" - trasa dlouhá 18 kilometrů je určena především pro nejmenší děti v doprovodu rodičů, spojený s návštěvou hraru Roštejn. Ti šikovní si mohou v Čenkově přečíst kdo byl plukovník Švec.

"Okruh pramene řeky Moravské Dyje"- trasa dlouhá 23 kilometrů je vhodná pro menší školáky s rodiči, navštíví také hrad Roštejn a uvidí studánku, kde pramení Moravská Dyje.

"Okruh Prázdnin v Telči" - trasa dlouhá 35 kilometrů, velice pohodový nenáročný okruh, který vede přes Růženou, hrad Roštejn, Telč, Panenskou Rozsíčkua, pramen Moravské Dyje a zpět do Třeště.

"Okruh Javořice" - trasa dlouhá 46 kilometrů vede přes nejvyšší vrch Českomoravské vrchoviny, okolo Malého pařezitého rybníka a Knížecí chaty na Javořici.

"Okruh vrchu Křemešník a evropského rozvodí" - trasa dlouhá 50 kilometrů nabízí jak návštěvu poutního místa, tak výhledy z rozhledny Pípalky (při troše štěstí lze vidět i náměstí v Jihlavě), evropské rozvodí Labe a Dunaje na železničním strážním domku u Nové Bukové.

"Okruh lesního klidu Špičáku a Černíku" - trasa dlouhá 50 kilometrů - relaxace v klidu lesa, zpestřená sjezdy a stoupáními, které si můžete zpestřit posezením v hospůdkách. Trasa vede přes Čeřínek, Rohoznou, kolem řeky Jihlava, hrad Roštejn, Sedlejov a premen Moravské Dyje

"Okruh Dačic - města první kostky cukru" - trasa dlouhá 60 kilometrů nabízí výlet krajem kamenolomů, kolem pštrosí farmy přes poutní místo Kostelní Vydří do Dačic, kde byla vyrobena první kostka cukru na světě.

"Okruh Pelhřimova - města rekordů" - trasa dlouhá 65 kilometrů a vede kolem vrchu Křemešník, také můžete navštívit památkové rezervace včetně cukrárek a hospůdek.

"Okruh Telče a slanovic - perel renezance" - trasa dlouhá 85 kilometrů a vede přes Roštejn, Dačice, Telč a pramen Moravské Dyje. Tento nejdelší okruh má na své trase nejvíce zajímavostí.