Snowboardový ráj Livigno

Lyžař se odráží hůlkami, snowboardista rukama od země a vyrážejí vstříc prašanovému ráji. Zmocňuje se jich euforie, právě tohle je ten hlavní důvod, proč propadli horám.

"Slyšíš ty podivné zvuky?" volá po chvíli do ticha lyžař. "Ne, jedeme dál," zní odpověď. Najednou se sníh podivně zrychluje a sune se do údolí. Snowboardista strhává prkno na stranu a odjíždí pryč mimo lavinu. Hromada sněhu se řítí do údolí, srdce buší o sto šest.



Adrenalin ke snowboardingu patří

Hory kolem Livigna jsou jako stvořené pro freeriding, ale stejně jako všude jinde, i tady hrozí nebezpečí lavin. Svahy tu nejsou příliš členité a jen zřídka narazíte na skalnaté úseky. Všude se rozkládají obrovské pláně s ideálním sklonem pro sjezd.

Pokud je v Livignu dost sněhu (což bývá téměř pořád), dá se bez nadsázky označit za freeridingový ráj. Trocha adrenalinu k snowboardingu patří. V Livignu, jednom z nejkrásnějších italských středisek ležícím v těsné blízkosti švýcarské Mekky lyžování - St. Moritzu, se jeho hladina zvedne i ve snowparku a v U-rampě, tedy při freestylu.

Na své si tady ovšem přijdou i lyžaři. Livigno spolu se středisky Bormio, Santa Caterina a San Colombano/Val di Dentro tvoří oblast zvanou Alta Valtellina. Je tu celkem 225 kilometrů sjezdovek, z toho 29 km černých, 123 km červených a 73 km modrých.

Pro snowboardisty je však důležitější snowpark. Ten je v Livignu udržován po celou sezonu. Nachází se v části s názvem Mottolino, která leží hned u horní stanice kabinové lanovky vedoucí přímo z vesnice. Snowboardisté se tu mohou vyřádit ve velké U-rampě a na třech liniích skoků různých velikostí.

Dalšími lahůdkami je několik railů (speciálních zábradlí, na která snowboardisté naskakují a klouzají po nich). Na druhé straně Mottolina směrem k Livignu je ještě jedna - menší U-rampa pro začátečníky.

Vedle parku si výborně zajezdí i boardeři, kteří chtějí trénovat snowboardcross. (Jedna z disciplín snowboardingu - jezdci jsou po čtyřech či po šesti vpuštěni na trať, kde se předjíždějí v klopených zatáčkách, přeskakují skoky a překonávají různé překážky. Cílem je být dole co nejrychleji.)

Místní trať bývá upravována velice často. Atmosféru v parku dokresluje hudba linoucí se z reproduktorů. Letos se v Livignu konal již druhý ročník akce s názvem Burton European Open. V livignské U-rampě se dařilo českému zástupci Martinu Černíkovi a vybojoval páté místo.





Apres-ski

Městečko Livigno se rozkládá v širokém podlouhlém údolí v nadmořské výšce osmnáct set metrů. Najdete tu několik set ubytovacích zařízení od nejlevnějších privátů až po drahé hotely. V centru je spousta obchodů, restaurací, barů, diskoték a jiných míst vhodných pro apres-ski (či apres-snowboard).

Zimní sezona tu oficiálně trvá od prosince do dubna, pokud je dost sněhu, jezdí se co nejdéle. Při cestě nahoru můžete využít celkem tři kabinové lanovky, čtrnáct sedačkových lanovek a šestnáct vleků.

Pro cestu dolů si určitě vyberete v nepřeberné škále několika desítek sjezdovek o celkové délce sto jedenácti kilometrů na výškovém rozdílu přes tisíc metrů.

Dole v obci mezi jednotlivými stanicemi lanovek, vedoucími na obě strany údolí, jezdí bezplatná skibusová doprava. Místní jsou připraveni i na chudé zimy, umělým sněhem lze pokrýt sedmdesát procent sjezdovek. Pro běžkaře je neustále upravováno čtyřicet kilometrů tratí.

A co navíc, celá oblast je již od dob Napoleona bezcelní zónou, a proto se zde nakupovat opravdu vyplatí. Především pohonné hmoty, alkohol, cigarety a potraviny tu jsou levnější než kdekoliv jinde. Tedy je to ráj, a nejenom pro snowboardisty.

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Do Livigna se nejrychleji dostanete přes Rozvadov, Mnichov, Innsbruck, Landeck, Scuol, Zernez a tunel Munt la Schera, z kterého vyjedete téměř před Livignem. Pozor, tunel se na noc uzavírá. Ve všední dny ve 20 hodin, o víkendu ve 23 hodin. Praha je od Livigna vzdálena přibližně 700 kilometrů.



Kolik co stojí?

Jednodenní skipas pro všechna střediska v oblasti Alta Valtellina stojí 29,50 eura, sedmidenní pak na 159,50 eura. Pokud budete chtít jezdit jen v Livignu a přijde vám zbytečné kupovat permanentku na celou oblast, můžete si zakoupit bodové jízdenky v různých cenách nebo dopolední či odpolední skipas za 22 eur. Ubytování se dá sehnat od patnácti eur za osobu a noc.



Další informace naleznete na:

www.aptlivigno.com

www.skipasslivigno.com

www.freeride.cz