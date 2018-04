Snowboard: Alpy zatím nabízejí více

Čeští snowboardisté poslední dobou stále více preferují ježdění na freestylovém prkně, v měkkém vázání a botách. Tytam jsou doby, kdy většina snowboardistů jezdila v přezkáčích na slalomových snowboardech.

Obrovský rozvoj freestylu však není pouhým módním trendem ani to přímo nesouvisí s jeho atraktivitou pro mladé. Je zároveň jakousi logickou reakcí na nedostatek velkých širokých sjezdovek, kde by se dal provozovat carving na alpinových snowboardech.

Proto se kvalita českých "snowboardových středisek" hodnotí podle kvality a udržovanosti freestylových překážek v jejich snowparcích.

Nejvíce nabízejí Krkonoše

Počet a kvalita českých snowparků se v posledních letech rapidně zvyšuje, nicméně stále jsme o pár kroků zpět za alpskými kolegy. Českou specialitou zůstává fakt, že většina nejlepších snowparků je provozována i v menších střediscích a není výsadou těch největších a nejbohatších, jak by se to zdálo logické a jak je to běžné v zahraničí.

Velké areály totiž (až na výjimk) nemají větší potřebu připravovat podmínky pro snowboardisty, jelikož vydělávají dostatek peněz díky množství zahraničních (především německých, holandských a ruských) návštěvníků.



Na snowboardu se jezdí i v hlavním městě

Malé areály, slušné podmínky

Doufejme, že je jen otázkou času, kdy se největší česká střediska začnou kvalitou služeb vyrovnávat alpským i v reálu, a nejen v katalozích, jak tomu je doposud.

Asi nejvíce snowboardových areálů je v Krkonoších. Místní střediska totiž mají dva základní předpoklady - nejvíce sněhu a nejlepší vysněžovací systémy. Neznamená to však, že tak zákonitě v Krkonoších najdete nejkvalitnější snowparky.

Kromě nejznámějších areálů, jejichž přehled najdete vedle článku, existují další, které nabízejí slušné podmínky. Za všechny lze jmenovat v Krkonoších Herlíkovice, Paseky, Mladé Buky a Jablonec nad Jizerou, Čeňkovice v Orlických horách, v Krušných horách Bublavu a na německé straně ležící Oberwiesenthal, na Šumavě Zadov a Špičák či v Beskydech Bílou.

Situace českých snowparků se rok od roku lepší. Firmy si začínají uvědomovat, že podpora snowboardových parků může být tou nejlepší formou reklamy. Překážky čím dál více stavějí sami nejlepší čeští jezdci, kteří už v této době mají dostatek zkušeností ze zahraničí a efektivně je využívají. Největším problémem ve zvyšování kvality českých snowparků tak nadále zůs-távají sněhové podmínky naší země.

Kam na snowboard Pepsi snowpark ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně * neznámější tuzemský areál

* poskytuje jedny z nejlepších podmínek u nás, najdete zde skoky, zábradlí a také U-rampu se speciálním zařízením na její úpravu; počet překážek v parku, stejně jako všude jinde, závisí na sněhových podmínkách

* funguje tu vyhlášená snowboardová škola BSS Snowboard School, jejíž koučové působí i jako „shapeři“ místního parku Horsefeathers snowpark Kramolín * Kramolínský snowpark má velké ambice, mluví se i o tom, že by mohl být z nejkvalitnějších ve střední Evropě. V létě zde proběhly pozemní úpravy. Vznikly tři obrovské hromady jako základ pro jednotlivé skoky. Díky tomu stačí vrstva syntetického či přírodního sněhu a skoky mohou být zprovozněny. Medvědín a Horní Mísečky * zábavný snowpark sestávající z jednoho skoku, jednoho corneru a několika railů Pec pod Sněžkou * snowboarding se odehrává především na sjezdovce Labuť, vedle níž v rámci LTB snowparku přibyla vedle skoků a zábradlí zbrusu nová U-rampa Rejdice * středisko na pomezí Krkonoš a Jizerských hor poblíž Kořenova

* zdejší Elan snowpark má na české poměry výborné parametry, je vybaven několika skoky, raily a také U-rampou Jizerské hory * snowboardisté si přijdou na své na Severáku, v Bedřichově a na Špičáku, ale jde spíše o menší areály s několika překážkami Boží Dar v Krušných horách * od nepaměti je Mekkou snowboardingu pro celé západní Čechy středisko Vehicle Nitro snowpark na Neklidu Klínovec * čtvrtá velká česká U-rampa Dolní Morava * středisko v západní části Jeseníků pod Králickým Sněžníkem

* areál Větrný vrch a v něm umístěný Flowpark se za dobu svého působení stal centrem moravského snowboardového dění ZDROJ: http://parks.freeride.cz