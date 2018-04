Sníh zkomplikoval sčítání šelem v Beskydech

Spolu s ochranáři se na sčítání podílejí i lesní správy, které rovněž pohyb šelem v Beskydech dokumentují. "Než se výsledky vyhodnotí, bude to chvíli trvat," řekla Bartošová. Ochranáři a lesníci však už nyní mají důkazy, že v Beskydech se objevil v minulých dnech jeden vlk. "Víme prokazatelně o jednom vlku samotáři, který už několik let prochází své velké teritorium, zasahující k nám ze Slovenska. Stopy se objevily v lednu, nyní už ale může být zase zpátky na Slovensku," řekla Dana Bartošová.

Ochranáři soudí, že vlk brázdí lesy sám proto, že buď ho původní smečka od sebe vyhnala nebo padla za oběť zbraním zřejmě slovenských myslivců. "Už několik let ho pozorujeme. Nyní se objevil například v oblasti Bílé a Starých Hamrů," uvedla Bartošová. "Jestli bude dál sám, nevíme. Může hledat samici. Uvidíme."

Vlka v lednu spatřili i někteří obyvatelé Starých Hamer. Zemědělec Petr Šimeček, jemuž vlci v polovině devadesátých let zlikvidovali stádo vzácných ovcí, se na výskyt vlků dívá nevraživě: "Vlka jsme zjistili přímo v obci. To přece nejde. Zavolal jsem lesníkům, ti potvrdili vlčí stopy. Nechci je tady a nechtějí je tady ani myslivci," říká chovatel.

Ochranáři ale namítají, že vlků se nemusí bát ten, kdo správně svá zvířata střeží. Okresní úřad už navíc několik let v případě výskytu vlků upozorňuje obyvatele Beskyd, aby si zabezpečili hospodářství. "Tento vlk nepůsobí nijaké škody. Není vůbec nebezpečný a je velmi plachý. Musím ale říci, že vlků je mnohem méně, než jsme byli zvyklí pozorovat před pár lety," tvrdí Bartošová a připisuje to za vinu slovenským myslivcům, kteří měli už druhým rokem povoleno dva a půl měsíce vlky střílet. "Máme sice neověřené zprávy, že se objevili i další vlci, ale to jsou zatím jen opravdu neověřené zprávy," míní Dana Bartošová.

Ochranáři se také domnívají, že v Beskydech spí zimním spánkem nejméně jeden medvěd. Nechtějí však blíže specifikovat místo jeho brlohu. "Je to někde v oblasti kolem Bílé, ale neradi bychom je upřesňovali, aby měl klid. Je možné, že také není jen jeden. Minulý rok jsme registrovali v chráněné oblasti čtyři medvědy," řekla Dana Bartošová.