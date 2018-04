Sníh, zajásali hoteliéři

"Zatím je to nejisté, uleví se mi, až nasněží víc. Když poklesnou teploty, mohli bychom začít se stříkáním umělého sněhu," plánuje Petr Kánský ze Ski centra v Říčkách. Lyžaři, kteří museli na první sníh čekat letos tak dlouho, se na hory vydali, i když podmínky nebyly zrovna nejlepší. Lyžovalo se třeba v Orlických horách, ale jen na třech až deseti centimetrech sněhu. "Jsou zde první skalní běžkaři, avšak místy musí lyže sundavat," řekl záchranář z Horské služby v Deštném. O mnoho lepší není situace ani v Jizerských horách. "Je to takové zoufalé lyžování. Pod vrstvou sněhu není žádný umrzlý podklad, takže když do sněhu prudce šlápnete, vystříkne na vás bahno," poznamenal Pavel Kudrna z bedřichovské stanice Horské služby. Skutečně lyžovat se tedy o víkendu dalo vlastně jen v Krkonoších. Lyžaři v Peci pod Sněžkou na vleky příliš dlouho čekat nemuseli. "Fronty nevznikaly, zalyžovat si přišli většinou místní a lidé z okolí nebo ubytovaní cizinci," řekl ředitel společnosti Ski Pec František Vambera. Ta v sobotu otevřela sjezdovky Zahrádky II a Smrk. Polovinu turistů tvoří podle Vambery cizinci, především Němci. Obdobná situace panovala i ve Špindlerově Mlýně, kde se lyžovalo například na Medvědíně a Mísečkách. Svahy Krušných hor zatím patří dětem na sáňkách, žádný vlek tu nejezdí. "Děti zatím jenom sáňkují a bobují. Pokud se budou teploty držet jako dosud několik stupňů pod nulou, začne se uměle zasněžovat severní svah Klínovce a areál Neklid na Božím Daru," řekl náčelník Horské služby Rudolf Chlad. V Jeseníkách napadlo v sobotu a v noci na dnešek od pěti do 15 centimetrů sněhu. "Na sjezdovky to ještě není a vleky nejezdí, směrem z Červenohorského sedla na Švýcárnu a Ovčárnu je však prošlápnutá běžecká stopa," uvedl dispečer Horské služby. Návštěvníci nejvyšších českých hor by se při cestě do zimních středisek neměli setkat s žádnými většími problémy. Potíže, které sníh přinesl, zatím silničáři většinou zvládají. Větší starosti než odklízení sněhu jim dělají řidiči, kteří do hor vyrážejí s letními pneumatikami. Sníh způsobil problémy například na hraničním přechodu v Harrachově. Tam podle policisty místního oddělení pohraniční policie kamiony v sobotu odpoledne přechod zcela zablokovaly. "Nebylo to ale žádné velké drama. Tři kamiony zůstaly viset ve stoupání k přechodu a přehradily cestu. Přechod byl uzavřen pro osobní vozy asi hodinu, pro nákladní auta o něco déle." Podle dispečera jilemnických silničářů Romana Svobody podcenili první sníh především řidiči kamionů a vyrazili na letních gumách. "Nezvládli to nejenom v Harrachově, ale také například na silnici z Jilemnice na Horka - tři kamiony tady zablokovaly dopravu asi na hodinu, než jsme je traktory vytáhli do mírného stoupání." Obdobnou zkušenost měli i jablonečtí silničáři. "Problémy jsme měli hlavně v okolí Tanvaldu. Hlavní tah tady byl plný, protože davy lidí jezdily na předvánoční nákupy do Jablonce a Liberce. Pak stačilo, aby někdo na letních gumách uvázl v kopci, a my jsme se se sypači a pluhy přes kolonu aut nemohli ke kritickým místům vůbec dostat," popsal dispečer jabloneckých cestářů Martin Zemánek. Největší těžkosti měli řidiči přímo v Tanvaldu a ve stoupání mezi Lučany a Smržovkou. "Celý hlavní tah E65 byl odpoledne neupravený, klouzalo to, všude rozbředlý sníh. V Tanvaldu se v kopci vůbec nedalo odbočit ve směru na Jablonec. A v Lučanech visely kolony aut ve stoupání z obou stran kopce," potvrdil Jan Pokorný, který v sobotu odpoledne projížděl v okolí Tanvaldu. Operační důstojník jabloneckých policistů uvedl, že policisté zaznamenali v sobotu celkem třináct dopravních nehod. "Dlouhodobý průměr je přitom přibližně pět nehod," dodal. Sníh komplikoval dopravu také na silnicích okresů pod hřebeny Jeseníků. Cestáři z Bruntálska a Šumperska vyjeli na silnice s veškerou technikou; ve dvou případech museli pomoci kamionům, které zablokovaly dopravu. Silničáři řidiče upozorňují, aby do hor vyjížděli se zimní výbavou. "Měli by mít s sebou řetězy, lano, lopatku a také trochu písku. Zimní pneumatiky jsou ve vyšších polohách nezbytné," řekla dispečerka Správy a údržby silnic v Semilech.

Krkonoše - na hřebenech leží asi sedmdesát centimetrů sněhu, na svazích padesát

Jizerské hory - na sjezdovkách je patnáct centimetrů sněhu, na hřebenech asi o deset centimetrů více

Krušné hory - na Klínovci napadlo asi deset centimetrů sněhu

Jeseníky - výška sněhové pokrývky se pohybuje od pěti do patnácti centimetrů

Orlické hory - na svazích leží od tří do deseti centimetrů sněhu

Šumava - sněhu napadlo asi osm centimetrů