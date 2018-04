Sníh začal padat, ale lyžařům to asi stačit nebude

* Pozor na náledí Až do soboty by měly denní teploty kolísat mezi 0 a plus 5 stupni. Ráno se dá čekat až -6 stupňů. Ve středu 27.12.2006 bude jasno, místy mrholení, v dalších dnech se víc zatáhne. Řidiči by si měli ráno dát pozor na náledí. Sněžit by mělo ve čtvrtek a v pátek, ale napadne jen pět centimetrů sněhu i na horách. * POČASÍ SLEDUJTE AKTUÁLNĚ ZDE **AKTUÁLNÍ SNĚHOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z ALP PŘINESEME DNES ODPOLEDNE