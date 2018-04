V Alpách se rozjely vleky, nejlepší je Schladming

Toho, kdo chce vyrazit do Alp ještě před Vánoci nebo na Vánoce budou zajímat dvě informace. Příští týden hlásí ve velké části rakouských a italských Alp krásné počasí. S největší pravděpodobností ale nelze čekat velkou sněhovou nadílku. Sněžit by mělo až začátkem příštího týdne. Do té doby má být jasno a mrznout.

Rakousko: dobré podmínky hlásí bližší střediska

Pro české lyžaře to může být celkem dobrá zpráva. Kromě rakouských ledovců, kde je od cca 85 cm (Kaprun) až 150 cm (Mölltal), je nejvíce sněhu v blízkých rakouských střediscích. Na sjezdovkách tam leží většinou 50 až 70 cm vesměs umělého sněhu, v horních pasážích smíchaného s přírodním. A díky příznivémé předpovědi se dá očekávat další intenzivní zasněžování.

Překvapivě úplně nejlépe je na tom oblast štýrského Schladmingu, kde na horních stanicích lanovek leží na tratích až 100 cm a otevřeny jsou téměř všechny vleky i sjezdovky. Ale i takový Kreichsberg má třeba přes 50 cm. Dobře jsou na tom i salcburská centra - vysoko položený Obertauern hlásí 60 cm sněhu a spustil i většinu vléků, Saalbach Hinterglemm Leogang Fiberbrunn má asi 50 cm a jezdí se na dvou třetinách tratí.

Naopak trochu nečekaně méně sněhu je zatím tam, kde většinou problémy nemívají, v západních částech Rakouska. Tyrolský Ischgl tak hlásí „jen“ 40 cm, Zillertal Arena 30 cm, Serfaus Fiss Ladis 30 cm, Galtür 30 cm, Kals Matrei 30 cm, Kühtai 17 cm. Většinou je ve střediscích v provozu jen část tratí. Nejlépe z celého Tyrolska na tom je překvapivě Kitzbühel, kde funguje téměř 100 % vleků a tratí.

Vorarlberské superstředisko Lech Zürs má však nahoře jen 30 cm (dole 5 cm) a v celé oblasti nově propojeného Arlbergu (se St. Antonem) tak je v provozu zatím jen necelá polovina lanovek. Na sníh většinou velmi bohatý Damüls Mellau hlásí zatím nahoře 40 cm a tak nejlépe je na tom v nejzápadnější rakouské spolkové zemi Montafon, kde v horních pasážích mají sjezdovky téměř 50 cm.

Itálie - jako obvykle to jistí přírodní sníh

Velmi rozdílné sněhové podmínky panují v Itálii. Nejvíce sněhu hlásí tradičně západní italské Alpy - MonteRosa Ski 180 cm, Pila 200 cm, Sestriere 120 cm. Mezi Čechy oblíbené Livigno má skoro 50 cm a v provozu je asi polovina sjezdovek. Další populární místo Latemar ve Val di Fiemme má asi 50 cm, ale perfektní umělý sníh a funguje většina vleků. Ještě méně je sněhu v oblasti Val Gardeny, ale i tam spoléhají na uměle vysněžené tratě a jezdí většina vleků. Ale třeba v Cortině je v provozu sotva třetina sjezdovek.

Ve Švýcarsku s výjimkou vysoko položených superstředisek jako Zermatt nebo Saas Fee také spíš čekají na bohatší sněhovou nadílku. Málo sněhu je například kolem Wengenu ale i v Engelbergu. Málokde ve Švýcarsku je v provozu většina sjezdovek.

Velké rozdíly hlásí i Francie. Tam je na tom zatím suverénně nejlépe Tignes Val d ́ Isere, kde je v provozu 75% tratí.