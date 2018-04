Sníh nyní lyžařům dopřává

19:52 , aktualizováno 19:52

Velmi dobré sněhové podmínky čekají na lyžaře, kteří se o nadcházejícím víkendu vydají do českých hor. Až 130 centimetrů sněhu pokrývá hřebeny Krkonoš a dostatek je ho i ve všech ostatních střediscích v republice. Kvůli hrozícímu lavinovému nebezpečí by ale turisté neměli právě v Krkonoších vstupovat do uzavřených lokalit. Lyžaři si budou moci také tento víkend svůj pobyt na horách spestřit sledováním sportovních akcí. Ve špičáckém sportovním areálu na Šumavě se uskuteční mistrovství České republiky snowboardistů - Snowboard Cup. Na Božím Daru čeká návštěvníky zase závod Karlův běh.