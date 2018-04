Sníh nám stojí v cestě

Korejci nám připravili velkolepou hostinu, za kterou by se nemusela stydět ani ta nejluxusnějši korejská restaurace. Po obědě jsme s mistrem Umem shlédli na DVD živý koncert Yanni. Během koncertu se zkazilo počasí a po celý zbytek dne vytrvale sněží. Večer před večeří Libor zaregistroval lavinu mezi naším a korejským pilířem (padá jich tu tolik, že se všechny registrovat ani nedají, ale zrovna tahle byla důležitá, jak jsme zjistili na místě o den později). Říkal prý si nejdříve: "To je dobrý, to jde vedlejším žlabem," ale když se dole nad C1 začal sníh sypat i z ústí naší cesty, nevěřil svým očím. Takže to budeme muset jít co nejdřív, tj. jakmile nám to aspoň trochu počasí dovolí, obhlédnout. Snad nám to nezacvičilo s fixama. Teď zrovna toho skrz sněhovou clonu, mraky a mlhu moc nevidíme (nic).

Napsáno 8. října