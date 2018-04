Sníh nadále trápí řadu zemí

SLOVENSKO

I když se počasí na Slovensku postupně zlepšuje, na mnoha místech, zejména v centrálních oblastech a na východě země, by neměli řidiči zapomenout na zimní výbavu a sněhové řetězy. Některé severoslovenské úseky silnic nižší kategorie jsou totiž stále buď nesjízdné, nebo se na nich jezdí doslova krokem. Podle údajů Slovenské správy silnic jsou všechny slovenské dálnice sjízdné. V úseku dálnice D1 Ivachnová - Važec je na vozovce asi dvoucentimetrová vrstva sněhu. Zvýšenou pozornost by měli řidiči věnovat i jízdě na dálnici D61 u Trnavy, kde jsou na vozovce zbytky sněhových jazyků a náledí.

Přestože se situace na hlavních polských silničních trasách postupně vrací k normálu, cestování po nich je stále velmi nebezpečné. Celé kilometry silnic jsou po odklizení sněhu pokryty souvislou vrstvou ledu bez jakéhokoliv posypu. "Kdo vysloveně nemusí, ať za volant nesedá," shodují se silničáři s policisty. Nejhorší situace na místních komunikacích panuje v jižních oblastech Polska v blízkosti hranic s Českou republikou a Slovenskem. Do sněhem zasypaných vesnic se za použití těžké mechanizace pokoušejí dostat silničáři společně s vojskem. Postupně se zlepšuje situace rovněž na železnici. Všechny trasy jsou již průjezdné a vlaky postupně opět začínají jezdit podle platného jízdního řádu. V minulých dnech některé soupravy nabíraly zpoždění od 17 do 24 hodin.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Další sníh padal ve čtvrtek na jižní státy USA, které jsou jinak zvyklé i v zimě na mírné a slunečné počasí. Další sněhová nadílka po středeční sněhové bouři, která zasáhla celý jih od Louisiany po Virginii, ochromila provoz na letišti v Atlantě a na silnicích si vyžádala deset obětí při dopravních nehodách na nebezpečně kluzkých silnicích. Například dálnice spojující státy Georgia a Alabama byla uzavřena poté, co se na ní utvořila 43 kilometrů dlouhá zácpa.



Policie hlásily v jednotlivých státech stovky dopravních nehod, při nichž místní řidiči neuvyklí jízdě na sněhu sklouzávali ze silnice, naráželi do svodidel nebo jeden do druhého. V hlavním městě Virginie Richmondu napadlo 15 centimetrů sněhu. Vločky viděli i užaslí obyvatelé měst Pensacola a Marianna na severu Floridy. Nízké teploty vedly na Floridě k rekordnímu prodeji dřeva na topení, farmáři museli přikrývat úrodu a v Jacksonville a Tallahassee se před chladem ukrývaly v útulcích stovky lidí.

I dnes se očekává až 30 centimetrů sněhu na některých místech Georgie, v Severní Karolíně a Virginii. Na jednom z nejrušnějších letišť světa v Atlantě byly ve středu i ve čtvrtek zrušeny stovky letů a noc muselo na letišti strávit nedobrovolně skoro 5000 cestujících. Dnes, kdy by v Atlantě měla teplota vystoupit nad nulu, by se měl letecký provoz vrátit k normálu. V Jižní Karolíně guvernér nařídil 64.000 státních zaměstnanců, aby zůstali doma, a uzavřena zůstala i většina místních škol. I další jižní státy doporučily občanům, aby pokud možno zůstali doma. Ve čtvrtek nefungovala řada podniků a například Coca-Cola v Atlantě ponechala na svých zaměstnancích, aby zvážili, zda se mohou dostat do práce.