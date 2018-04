Sníh na horách vydrží zřejmě celý týden

Náhlou sněhovou nadílku z konce minulého týdne lyžaři přivítali. Řada z nich totiž sobotu i neděli považovala za poslední možnost pořádné si zalyžovat. "Je nádherně. Mohlo by to vydržet i přes celý týden. Ale je konec února, takže to spíš ro ztaje," hodnotil včera situaci Pavel Nosek z Ústí nad Labem, který se v neděli vydal s manželkou na běžky do okolí děčínského Sněžníku. "My se nyní snažíme dohnat alespoň to, co jsme skoro celou zimu nemohli," doplnil.

Stejný nápad jako on dostaly o víkendu i další desítky příznivců běhu na lyžích. Řadu z nich tvořili na Sněžníků turisté ze Německa. Majitelé vleků v některých lyžařských střediscích na severu Čech přes ideální sněhové podmínky ale zas tak spokojení nebyli. Lidí sice přijelo mnoho, vlekaři i pracovníci Horské služby se však shodli, že čekali daleko větší nápor.

"Na sjezdovkách leží asi šedesát centimetrů velmi pěkného sněhu, je navíc dobré počasí, přesto nejsou svahy zcela zaplněné. Přijelo několik tisíc lidí, i tak to byl spíš průměrný víkend," zhodnotil volné dny dobrovolný člen Horské služby na Božím Daru Josef Roubíček. S jeho hodnocením souhlasí i Rudolf Patzelt z Horské služby na Telnici, kde fungovalo všech šest zdejších vleků. "Přijelo docela hodně lidí, ale zažil jsem jich zde i více. Na druhou stranu jsme měli díky tomu poměrně klid, pouze v sobotu si jedna dívka poranila nohu," uvedl Patzelt z místní Horské služby. "I my jsme neřešili mnoho úrazů. Odváželi jsme pouze lyžaře se zlomeným stehnem a s poraněným kolenem. Mezi dalšími zraněními převládaly běžné lyžařské úrazy," dodal Roubíček.

Lépe na tom byla menší severočeská lyžařská střediska. Jen v Klínech na Mostecku například napadlo přes půl metru sněhu, šedesáti centimetry se chlubil i nedaleký Český Jiřetín. "Lidí přijelo tolik, že lyžaři museli dokonce čekat nejméně deset minut na vleky," řekl jeden z provozovatelů místních vleků Luboš Pernica. Naplno pojedou zdejší vleky po celý tento týden, jejich majitelé totiž chtějí alespoň trochu srovnat letošní spíše slabou sezónu.



Slunečné dny, mrazivé noci a dostatek sněhu na kvalitní sportování vytvořily o víkendu také ze Šumavy lyžařský ráj. Například v zadovském areálu i na Nových Hutích byly v provozu všechny vleky a po svazích se proháněly stovky lyžařů. "Podmínky jsou velmi dobré. Na sjezdovkách leží od třiceti do pětačtyřiceti centimetrů sněhu, na Kobyle jsme navíc už dvakrát za sebou uměle zasněžovali," potvrdil šéf Lyžařského areálu Zadov Zdeněk Střeleček.

Na rozdíl od minulého víkendu se výrazně zlepšila i kvalita běžkařských tras na Šumavě. "Celý osmdesátikilometrový okruh jsme čerstvě projeli ještě v sobotu ráno," dodal Střeleček. Po čtrnáctidenní přestávce začal fungovat i vlek na Kvildě. "O víkendu tady dohromady lyžovalo asi pět stovek lidí. Věřím, že to ještě nebude konec zimní sezony, vždyť v noci teplota klesla až na minus dvacet," uvedl provozovatel kvildského vleku Jan Veverka.

Zájem turistů o lyžování zaznamenali rovněž členové Horské služby. Tentokrát však museli zasahovat i u jedné tragické události. "Přímo v běžecké stopě u Knížecích Plání zemřel v sobotu na srdeční selhání šestapadesátiletý muž z Benešovska," upřesnil dobrovolný člen Horské služby Zadov Lubomír Pichler.