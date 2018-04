Sníh na horách asi vydrží až do Vánoc

"V okolí Deštného leží od tří do deseti centimetrů, ale sníh není všude," řekl terénní pracovník Horské služby Josef Kubíček z Deštného v Orlických horách. Patnáct centimetrů sněhu leží u Masarykovy chaty na Šerlichu. "V noci ze soboty na neděli nafoukal vítr první návěje a ráno musel silnice projet fréza. Přestože sněhu je zatím málo, doporučuji každému zimní pneumatiky a sněhové řetězy. Obvykle však sníh napadne mnohem dřív než letos," uvedl vedoucí chaty Zdeněk Vorel. V Krkonoších se sněhová pokrývka pohybuje od patnácti do sedmdesáti centimetrů. Ve Špindlerově Mlýně jezdila o víkendu lanovka na Pláně a na Medvědín, v Peci pod Sněžkou mohli lyžaři vyzkoušet první sníh na sjezdovkách Smrk a Zahrádky. Do středisek zamířilo také mnoho běžkařů. Provozovatelé horských bud si první sníh pochvalují. "Kdyby nebyl na Vánoce sníh, hostům by to určitě vadilo. Kvůli zaplaceným zálohám nám ale nikdo pobyt neodřekl," uvedla Monika Svatošová z horské chaty Krakonoš v Černém dol e. "Strach o sníh jsme neměli. Jsme dost vysoko, teď tu máme půl metru sněhu," řekla Petra Kovářová z Erlebachovy boudy nad Špindlerovým Mlýnem. Zima zatím naplno neudeřila na Vysočině, kde slabý sobotní poprašek stihl v neděli roztát. Sníh, který od pátku padal na horách, vydrží zřejmě i na Vánoce. Meteorologové však upozorňují, že v nejbližší době se v regionu další srážky vyskytnou jen ojediněle. "Od úterý bude polojasno, v nižších polohách většinou beze srážek, jen ojediněle se slabými přeháňkami v horských oblastech," uvedl meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové František Sedláček.



SNĚHOVÁ POKRÝVKA (cm)

Orlické hory 3 až 15

Vysočina 0

Krkonoše 15 až 70