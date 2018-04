Sněžných děl je v horách poskrovnu

"Jsme daleko od Prahy. Proto je o Beskydy malý zájem," říká dlouholetý trenér žáků Jan Němec z oddílu Heat Ski Team v Bílé. "Beskydy mají přes zimu velké a nevyužité možnosti v ubytování. Lidé však raději jezdí jinam, protože v zimě tak chudé na sníh, jako byla například loni, prostě nemají na čem lyžovat."



Nejlepší jsou Bílá a Pustevny

Jan Němec řekl, že nejlepší podmínky v Beskydech mají v současnosti střediska Bílá a Pustevny. Každé z nich má čtyři sněžná děla.

"Ideální by bylo, kdyby bylo zasněžování všude. Umělý sníh je mnohem kvalitnější než přirozený. Je takřka nezničitelný a snese vyšší teploty než běžný. Na to by se ostatní střediska měla zaměřit," řekl Jan Němec.

Přestože trenér, který vedl tři roky i ženskou reprezentaci České republiky, jezdí se svými sportovci trénovat na ledovce do Rakouska, v Beskydech s nimi lyžuje polovinu dnů tréninkové přípravy na závody. "Beskydy jsou sice malé, ale naše. Lyžujeme tady rádi," říká upřímně Jan Němec.

Totéž říkají o Beskydech amatérští lyžaři. Ti ale upozorňují, že v cizině lze dnes lyžovat mnohem pohodlněji než v Beskydech. "Když člověk přijede na Bílou, plete se mu někdy na nevelké sjezdovce až dvě stě lidí pod nohy. Jsou tam dlouhé fronty a člověk sjede dvakrát a má toho občas fakt dost. Navíc ho závodní lyžaři na vleku předbíhají," řekl například Tomáš Kuchař, který kromě lyžování v Beskydech s přáteli jednou za zimu zamíří pravidelně do některého z alpských lyžařských středisek.



Lyžování v Beskydech čeká rozmach

Přesto Tomáš Kuchař potvrzuje, že se úroveň beskydských sjezdovek zlepšuje. "Na Pustevnách i na Bílé už se snaží. Na Bílé je dokonce noční lyžování, což může trochu pomoci snížit návaly v době, kdy jinde není sníh. Jezdíme hodně na Gruň a chceme letos vyzkoušet také obnovenou sjezdovku na Javorovém."

Trenér Jan Novák věří, že po vzniku krajů čeká Beskydy v oblasti lyžování rozmach. "Kraj bude chtít podpořit tento druh rekreace a bude do lyžování v Beskydech investovat. Tím by mohly vzniknout v Beskydech další moderní atrakce, jako například snowparky a sněhové U rampy. Jsme také schopni vysekat nové sjezdovky, ale chce to najít společnou řeč s ochranáři a ochránci přírody. Oni si málo uvědomují, že z výdělků z lyžování pak lze hradit i jejich ochranu přírody," míní trenér.

Jan Novák vítá vznik nových vleků se zasněžováním jako například na Morávce. "Každé nové zasněžování v Beskydech je dobré a přibližuje hory evropskému standardu. Dnes jsou lidé nároční a opravdu jezdí za lepším. Nám závodníkům stačí jeden kopec, ale ti, kteří investují do výbavy dost peněz, chtějí mít i dobré podmínky k lyžování," řekl Novák.