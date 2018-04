Sněžník, lyžování na jedné z nejprudších tratí v zemi

Skicentrum Sněžník se rozkládá na severozápadních svazích hory Slamník v nadmořské výšce od 748 do 1100 m n. m. Zvedá se vzhůru na konci obydlené části údolí Dolní Moravy, vpravo nad koncovým parkovištěm obce.

Vynikající poloha svahů s panoramatickými výhledy na masiv Králického Sněžníku a jeho jednotlivé hřebeny napovídá, že už se nacházíte ve skutečných horách. Klimatické podmínky s rychlými změnami počasí, nadmořská výška, dobré sněhové podmínky, navíc s kompletním systémem technického zasněžování, to vše je zárukou, že tu najdete velmi slušné lyžování.

Lyžařské svahy nabízejí téměř všechny stupně obtížnosti. Méně náročná červeno-modrá sjezdovka B má téměř 1 200 metrů, náročná černo-červená A, která je široká až 50 metrů a dlouhá skoro kilometr, patří v horní části k vůbec nejprudším v České republice. S trochou nadsázky se dá říci, že zejména v první půli připomíná rampu jako pro "letmý kilometr". Je to perfektní, široký carvingový svah, na kterém si lyžař opravdu užije. V druhé půli se pak sjezdovka lomí do mírnější červené.

Nejprudší černá sjezdovka Kamila



Obě tratě mají převýšení téměř 500 metrů a navíc homologaci mezinárodní lyžařské federace FIS. Občas tu trénuje i naše reprezentace. Dolní část červené B je pak ideální pro začátečníky, děti a rodinné lyžování.

Spodní půlkilometrová část prudké A je dobře osvětlena a umožňuje večerní lyžování.

Lyžaře vzhůru dopravují tři kotvové, resp. talířové vleky s celkovou hodinovou kapacitou 2 500 lyžařů. Pro nejmenší děti je tu ještě jeden kratší školní "vlíček".

Právě nyní jsou tu pro lyžování téměř ideální podmínky - na sjezdovkách leží 60 centimetrů technického sněhu. Počítejte ale s tím, že kvalitní ranní úprava sjezdovek bez průběžné údržby nemusí vydržet až do večera, kdy se zejména na černé mohou utvořit muldy a ledové plotny.

O bezpečnost lyžařů je na Sněžníku celkem postaráno - sloupy vleků jsou obaleny žíněnkami; v zatáčkách, v nebezpečných místech i dole u vleků jsou ochranné sítě.

Mile nás překvapilo, že uplynulou neděli, kdy jsme tu lyžovali, prakticky nebyly fronty. Středisku lze naopak vytknout, že postrádá nejméně jednu, ale ještě lépe dvě moderní čtyřsedačkové lanovky (stavbu lanovky tu ovšem plánují nejpozději do dvou let). A také restauraci přímo u svahu, kde by se lyžaři mohli i ohřát. Pak by tady lyžování prakticky nemělo chybu.

Budoucí konečná stanice plánované lanové dráhy (u sloupu vleku) v nadmořské výšce 1 111 m

Větrný vrch Nenáročným lyžařům, snowboardistům a rodinám s dětmi bude vyhovovat lyžařský areál Větrný vrch na začátku Dolní Moravy, s parkovištěm vzdáleným 5 minut chůze od vleku. Miniareál, který není součástí Sněžníku, disponuje dvěma sjezdovkami (750 m, 900 m) a menším snowparkem. Svah je dobře udržovaný, areál by si ale zasloužil zvýšit bezpečnost lyžařů – laicky řečeno obalit alespoň sloupy na sjezdovce oranžovými ochrannými žíněnkami. V dolní části kratší sjezdovky se lyžaři mohou občerstvit. S nápoji a drobným občerstvením není problém a pohybují se v běžné cenové relaci. Pozor však na hotová jídla. Malá porce přišla na 90 korun, což nám přišlo neúměrné. Už proto, že na jídlo se dlouho čeká, ohřívá se v mikrovlnné troubě a nakonec je naservírováno na vratkém plastovém talířku.

Hladem ani žízní tady ale neumřete. Uprostřed černé sjezdovky je kiosek s malým občerstvením. Bufet dole pod svahem má pak nabídku širší a velký sortiment nápojů. Z teplých jídel polévku, párky atd. Hotová teplá jídla však nečekejte. Lyžaře tu může uspokojit aspoň voňavý trdelník - dobré skořicové pečivo. Vše za přijatelné ceny, například párek v rohlíku stojí 20 korun. Sedí se ovšem venku.

Toalety jsou dole u vleku. Docela čisté. Ženy snad ocení, že mají k dispozici kabinky dvě.

Součástí lyžařského areálu jsou i lyžařská škola, půjčovna lyží, skiservis, placené parkoviště 300 metrů od areálu, infocentrum. Obec Dolní Morava má ubytovací kapacitu téměř 900 lůžek, z toho nejblíže položený hotel Prometheus 180 lůžek a hotel Sněžník 200 lůžek. Na areál navazuje více než 30 km udržovaných tratí s nádhernými krajinnými scenériemi.

Dolní Morava je vesnička na rozhraní Jeseníků a Orlických hor a zároveň také na pomezí Moravy a Čech. Pokud se sem vypravíte lyžovat, je téměř nezbytné mít auto - nejen pro dopravu do Dolní Moravy, ale i pro pohyb mezi jednotlivými lyžařskými místy. V letošním roce totiž zcela chybí spojení vesnice se Ski centrem Sněžník. Skibus k vleku jezdí od zastávky "Parkoviště Na Konečné", hned vedle informačního střediska, v pravidelných čtvrthodinových intervalech, které však v praxi nejsou vždy pravidelné. Nejbližší vlakovou zastávku lze najít v 8 km vzdáleném Červeném Potoku.

Celodenní skipas pro dospělého stojí 420, pro děti 360. Půldenní pak 240, resp. 190 korun.

Skicentrum Sněžník Nadmořská výška: 760 - 1105 m n.m.

Počet vleků: 4

Délka sjezdovek: 2,6 km

Zasněžování: ano

Ceny v hlavní sezoně: dospělý 420/ děti 360

Web střediska: www.skisneznik.cz