Sněžné skútry ohrožují přírodu i lyžaře

Nejvíce skútrů se nyní podle Horské služby i ochranářů přírody objevuje v okolí Kořenova, Příchovic a Horního Polubného. Často navíc po lesích a loukách jezdí v noci, čímž budí lidi v okolí a také ničí stopy běžkařům.

"Je jen otázkou času, kdy dojde k neštěstí, že se někdo nezkušený na skútru ošklivě nabourá nebo srazí běžkaře. Stačí, aby jel třeba jenom čtyřicetikilometrovou rychlostí, ale při střetu s člověkem dokáže zabít," varuje člen kořenovské Horské služby Libor Masařík.

Vladimír Vršovský ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory upozorňuje i na další rizika. "Skútry na lesních pasekách poškozují mladé stromky, kterým lyžinami uřezávají špičky. Navíc skútry svým hlukem plaší zvěř, a to nejen lovnou, jako například jeleny, ale také třeba ptactvo."

Jezdci na skútru se brání

Jeden z nejaktivnějších jizerskohorských jezdců na skútrech, Herbert Friedrich z Kořenova, však namítá, že skútry škodí méně než třeba lyžaři nebo cyklisti.

"Snažíme se vyhýbat místům, kam skútry nesmějí a jezdíme hlavně po silnicích a cestách. Samozřejmě, že někdy není zbytí a třeba kvůli přejezdu na jinou cestu se člověk dostane do místa, kam by neměl, ale to se děje skutečně jen výjimečně," tvrdí Friedrich. Současně zdůrazňuje, že se on a jeho přátelé vyhýbají lokalitám, kde se pohybují lyžaři.

Například Jana Henychová z Janova nad Nisou, která po Jizerských horách jezdí se psím spřežením, ale říká, že problémy se skútry narůstají. "Lidé, hlavně běžkaři, si na ně v poslední době hodně stěžují. Prohánějí se rychle v běžeckých stopách, ohrožují tím okolí a navíc je nikdo z lyžařů nemá šanci dostihnout, protože jsou samozřejmě mnohem rychlejší," míní Henychová.

Její slova potvrzuje lyžařka Marie Porkertová, kterou na začátku ledna sněžný skútr málem srazil: "Jeli jsme manželem z Bedřichova na Novou Louku a několikrát se kolem nás přehnaly skútry. Jely naprosto bezohledně, obrovskou rychlostí, těsně kolem nás, takže jsme se pořádně lekli. Stačilo pár desítek centimetrů a smetly nás ze stopy."

Skútr nemá bez povolení v horách co dělat

"Skútr je motorové vozidlo jako každé jiné, takže na území chráněné krajinné oblasti nesmí, s výjimkou silnic, cest a místních komunikací," vysvětluje Vladimír Vršovský ze Správy CHKO Jizerské hory. "Podle lesního zákona zase nesmí do lesů, takže na území chráněné krajinné oblasti nemá nikdo bez zvláštního povolení šanci se skútrem legálně jezdit," dodává.

Člen Horské služby Libor Masařík podotýká, že hodně skútrů se díky aktivitám Herberta Friedricha objevuje právě v Kořenově a Příchovicích.

"Jsou to kluci, kteří mají nové stroje, do nichž si například montují motory z motocyklů Yamaha. Takový stroj dokáže na silnici udělat tři sta kilometrů za hodinu, takže si dokážete představit jaká to je síla. Sněžný skútr vybavený takovým motorem může být hodně nebezpečný," říká Člen Horské služby Libor Masařík.

Ochranáři i policie jsou bezmocní

Potrestání černých jezdců je nelehké. Role ochránců přírody i záchranářů je velmi těžká. Rozjetému skútru se do cesty postavit nemohou - zabil by je. A navíc ani nemají pravomoce na to, aby proti bezohledným jezdcům tvrdě zakročili.

"Jako člen Horské služby nemám takové pravomoce - nemohu dát jezdci, který jezdí v horách navzdory zákazům, pokutu. Mohu ho maximálně upozornit, že tam nemá co dělat. Moje práce ale přece není honit někoho, kdo tady jezdí načerno na skútru, mám pomáhat lidem v nouzi," konstatuje Masařík.

Ochranář Vršovský se domnívá, že policie by měla více spolupracovat s radnicemi jednotlivých obcí. "Z Prahy k nám lidé samozřejmě nejezdí na skútru, ale automobilem, na kterém mají skútr naložený. Musí někde parkovat, takže ostatní lidé skútr vidí a je jim jasné, že se na něm majitel bude chtít projet. Mohou tedy tyto situace řešit," míní Vršovský.

Policie ale namítá, že nemá prostředky, aby se skútry zabývala. "Pokud vím, tak máme v okrese pouze jeden policejní sněžný skútr, takže i pro nás by bylo velmi obtížné honit skútry po horách," uvedla mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.

"Obávám se, že se proti skútrům začne něco dělat až ve chvíli, kdy tady skutečně dojde k neštěstí," uzavřel záchranář Masařík.