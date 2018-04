Sněžná kočka nad propastí

George Low e hodně riskoval, když se rozhodl pořídit tento záběr. Ovšem riskovalo všech šestnáct členů britské expedice V iviana Fuchse, která si dala za cíl uskutečnit první přechod napříč zamrzlou Antarktidou.Zkoušely to dvě výpravy před nimi a obě ztroskotaly v zárodku. T entokrát se to s pomocí speciálních pásových vozidel »Sněžná kočka« a »Lasička« povedlo. Vzdálenost 3360 kilometrů mezi W eddellovým a Rossovým mořem zdolali za 99 perných dnů. V půli cesty ležel jižní pól. Byla to jedna z nejsenzačnějších výprav v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku 1957-58. Nejen kvůli jejímu rekordnímu výkonu; ještě pozoruhodnější bylo, co cestou objevila. Každých padesát až sto kilometrů prováděli seizmickou sondáž ledovcového štítu Antarktidy, po němž postupovali. Vyšlo najevo, že téměř všude se jeho skalní podloží nachází nad úrovní mořské hladiny. Spolu s poznatky sovětské expedice, která o rok později dosáhla takzvaného pólu relativní nedostupnosti Antarktidy, to přineslo konečný a nepochybný důkaz, že pod ledovým příkrovem jižní točny dříme ohromná, souvislá pevnina. Nikoliv jen nějaké velké souostroví. Že tedy planeta Země má skutečně šest světadílů, což do té doby nebylo stoprocentně jisté. Low eho snímek je nejvýmluvnějším dokladem, kolik vůle a úsilí tohle zjištění stálo. Hlavně na prvních třech stech »vražedných mílích« museli Britové překonat nejméně dvacet ledovcových pastí. Sám Fuchs málem přišel o život, když se jeho »Sněžná kočka«, jak je vidět i na snímku, prolomila do skryté rozsedliny vedoucí kamsi hluboko k oné záhadné,neviditelné zemi, po níž pátrali. Lidi i stroj se podařilo zachránit.