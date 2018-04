Sněhu spousta, lyžařů málo. Českým horám ubývá zákazníků

"Zájem cizinců o zimní dovolené v Česku znatelně poklesl poté, co začala česká koruna oproti euru posilovat," soudí Jan Krejčí, majitel hotelu Starý Mlýn v Rokytnici nad Jizerou.

Jenže o zdejší hory nemají přehnaný zájem ani domácí. Češi dávají stále častěji přednost zahraničním lyžařským střediskům. Jen loni strávilo zimní dovolenou v zahraničí 600 tisíc Čechů, což je o pětinu více než předloni. A ekonomická krize to zatím zásadně nezměnila. "Je to trend, lyžovat do zahraničí jezdí rok od roku víc lidí. Nejčastěji volí Rakousko, ale oblíbená začíná být i Itálie," říká mluvčí Asociace cestovních kanceláří Tomio Okamura.

Letos jsme tu naposledy

Rakouská národní turistická centrála vyčíslila, že Češi jsou sedmými nejčastějšími návštěvníky Rakouska. "Českých turistů neustále přibývá, nic na tom zatím nezměnila ani posilující koruna, která ceny zájezdů prodražila," uvádí Petra Macháčková z rakouské centrály.

Většinu zájezdů si totiž Češi rezervovali už na podzim, kdy byl ještě kurz české koruny k euru velmi výhodný. A pokud dovolenou ihned zaplatili, mohli výrazně ušetřit.

"Přijel jsem do Krkonoš jen na tři dny. Na pořádnou týdenní lyžovačku si radši zajedu do Alp," potvrzuje trend třicetiletý Petr Matoušek z Prahy. "Letos jsem tu naposledy. Ceny jsou tu jako v zahraničí, ale tím podobnost končí," dodává.

Zlevníme, slibují čeští hoteliéři

Řada českých penzionů už na slabší zájem lyžařů zareagovala. Někde ponechali v platnosti loňské ceny ubytování a permanentek, jinde je dokonce snížili.

"Zřejmě to bude nejhorší zima za poslední roky. Návštěvníky už ubytováváme za ceny, které jsou obvyklé pro letní sezonu, aby sem vůbec někdo přijel," říká Lenka Hrubá z infocentra ve Špindlerově Mlýně.

Rostoucí oblíbenost rakouských hor potvrzují i nejnovější data. Alespoň jednu noc tam loni strávilo více než milion Čechů, na jednodenní lyžování jich přijelo přes tři sta tisíc. "Loni přijelo o čtvrtinu více českých turistů," dodává Petra Macháčková. Důvod? Ceny za ubytování a skipasy v Česku se začínají vyrovnávat těm zahraničním, ale kvalita tomu většinou neodpovídá.

Ze srovnání, které provedla MF DNES, jednoznačně vyplývá, že ubytování se dá v zahraničí sehnat za stejné ceny jako v Česku. A nejde jen o Rakousko, levně se dají pořídit zájezdy i do významných lyžařských destinací v Itálii či Francii.

Například v tříhvězdičkovém hotelu ve francouzském Chamonix vyjde turisty jedna noc na tisíc korun. Tedy stejně jako v hotelech v krkonošském Špindlerově Mlýně. Šestidenní permanentka je sice ve Francii o tisícovku dražší, ale lyžaři ji mohou využít na všech vlecích, lanovkách a sjezdovkách, jichž je jen v Chamonix kolem padesáti. A ještě jedno důležité srovnání – Chamonix nabízí dohromady 150 kilometrů sjezdovek, Špindlerův Mlýn jen dvanáct.

UBYTOVÁNÍ (osoba/noc) UBYTOVÁNÍ (osoba/noc) Krkonoše 350 až 3 600 Kč Jeseníky 230 až 660 Kč Beskydy 200 až 750 Kč Rakousko 600 až 1 250 Kč Itálie 1 000 až 2 000 Kč Francie 800 až 1 900 Kč SKIPASY (6denní skipas pro dospělého, v přepočtu 28 Kč/EUR) Krkonoše / Špindlerův Mlýn 3 350 Kč Krkonoše / Pec pod Sněžkou 2 950 Kč Jeseníky / Přemyslov 2 500 Kč Beskydy / Soláň 1 090 Kč Rakousko / Pitztal 4 144 Kč Itálie / Bormio 4 536 Kč Francie / Les Arcs 5 684 Kč

Ceny jako v Alpách, ostatní české

Je sobota, jedenáct hodin dopoledne. Po úzké rozbité silnici se ke krkonošským Janským Lázním plouží několik aut s lyžemi na střeše.

Zdálky všechno vypadá jako ráj pro lyžaře – dostatek sněhu, upravené a poloprázdné sjezdovky i nová lanovka na Černou horu. Turista neznalý místních poměrů by asi těžko pochopil, proč se někomu chce trmácet deset hodin do Alp místo toho, aby strávil příjemnou dovolenou v blízkých Krkonoších.

Jenže hned na kraji města na turisty čeká první nástraha. Jediné parkoviště je zcela zaplněné a hlídači v reflexních vestách jsou nekompromisní. "Máte smůlu. Vraťte se za dvě hodiny, třeba se nějaké místo uvolní," radí řidičům. A to přesto, že do hor jezdí méně lidí než dříve.

Hledat jinou plochu k zaparkování nemá smysl. Městem každou chvíli projíždějí městští strážníci a auta s botičkami odstavená ve vedlejších ulicích napovídají, že jsou aktivní. Alespoň pokud jde o rozdávání tisícikorunových pokut za špatné parkování.

Auto nakonec necháváme na okraji lesa asi dva kilometry za městem a vracíme se pěšky.

Nedávno postavený tříhvězdičkový hotel Omnia poblíž lanovky vypadá trochu opuštěně. Přes ujišťování recepční, že mají všechny pokoje obsazeny, sedí v prostorné restauraci v době oběda jen dva chlapi u piva.

Vysvětlení malého zájmu návštěvníků poskytne až jídelní lístek. Salát Caesar tu stojí 180 korun. Těstoviny v krémové omáčce či hovězí hamburger jsou jen o dvacet korun levnější. Žádný z majitelů místních restaurací si přitom při rozhovoru s redaktory MF DNES nezapomněl postěžovat, jak málo hostů k nim chodí, přestože jsou místní hotely z větší části obsazené.

Před třemi lety zprovozněná kabinová lanovka Černohorský expres zahraniční lyžařská střediska skutečně připomíná. Brzy však přichází vystřízlivění. Jedna desetiminutová jízda vyjde na stovku, celodenní permanentka stojí šest set.

Čtvrthodinové čekání ve frontě lyžařům připomene, že opravdu nejsou v Alpách, ale v Česku. Vše umocňuje zoufalý výraz dvou vlekařů, kteří jen bezmocně přihlížejí, jak se dav neorganizovaně valí přes turnikety i zábradlí.

Rozdíl mezi nabízenými službami a přístupem k návštěvníkům u nás a v zahraničí je pro spoustu lyžařů rozhodující. Dokud budou česká střediska připomínat Alpy především cenami, nové zákazníky zřejmě nezískají.