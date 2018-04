Sněhu na horách přibylo, ale ne všude to znamená zelenou pro lyžaře

Krušné Hory

Lidé však budou moci zamířit na řadu dosud až dosud nesjízdných sjezdovek. "Na Božím Daru budou v provozu vleky nad hotelem Praha a v areálu Novako. Na ostatních sjezdovkách dosud lyžovat nelze," informovala Iva Králová z božídarského infocentra. Běžecké stopy nejsou vzhledem k nedostatečné vrstvě sněhu v okolí Božího Daru upravované, především v lesních úsecích však již běhat lze. Na Klínovci pojedou najisto pouze vleky pod Zámečkem. "Všechny sjezdovky pustí vlekaři v Perninku," poznamenala Hrabová z perninského infocentra. Jak dodává správce běžeckých tratí Rudolf Holý, v okolí Perninku budou upravené stopy v délce nejméně patnácti kilometrů, například ve směru na Jelení. Jeden vlek pojede v Nových Hamrech, lyžovat bude možné i na Bublavě, v Kraslicích zatím nikoli. "Na čtyři kilometry upravených běžeckých tratích budou moci vyběhnout běžkaři na mariánskolázeňském golfovém hřišti. Zde začíná tento víkend po třech letech zkušebního provozu pravidelná údržba tratí, kterou zajišťují spolu s technickým personálem golfového klubu Lázeňské lesy v Mariánských Lázních," informoval správce tratí Jindřich Horáček.

Šumava

Sněhové podmínky na Šumavě se v letošní sezoně poprvé natolik vylepšily, že se o víkendu rozjedou všechny vleky na Železnorudsku. I když provozovatelé lyžařských areálů tvrdí, že sněhová pokrývka stále ještě není ideální, lyžovat už se dá poměrně dobře. Rovněž vyznavači běžeckého lyžování budou mít strojově upraveny alespoň některé trasy, a to zejména ve vyšších polohách, kde je dostatek sněhu. "Všechny sjezdovky jsou upravené a v provozu jsou rovněž všechny vleky," uvedl včera na infolince Sportovního areálu Špičák Vladimír Kasík. "Na víkend budou připraveny všechny sjezdovky," informoval rovněž Václav Topol z Lyžařského areálu Belveder v Železné Rudě. Také většina ostatních sjezdovek se o víkendu postupně rozjede. Sněhová pokrývka se před víkendem zvýšila i na Prášilsku. "Od rána sněží, takže stopa na Poledník, která se v týdnu projela, už je zasněžená. Upraví se ale znovu tak, aby v sobotu do deseti hodin dopoledne měli návštěvníci stopy připravené," říká Karel Žlábek z Informačního střediska v Prášilech. Upravená tak bude téměř třicetikilometrová trasa z Prášil na Poledník přes Slunečnou, Prášilské jezero a zpět přes Zelenou horu. "Druhý okruh z Prášil na Gsenget a jezero Laka bude upravený jen z části, kvůli nedostatku sněhu. Trasa nebude upravena do okruhu, ale jen k jezeru Laka. Zpět budou muset jet návštěvníci po stejné trase," dodal Karel Žlábek. Zatím není jisté, zda bude upravená trasa na louce u Prášil, kde je ještě málo sněhu. Na silnicích v okolí Prášil ležely včera po sněžení asi dva centimetry sněhu, po kterém se dalo při opatrnější jízdě bez potíží jezdit.



Beskydy , Jeseníky

"Zatím tady pořádná zima nebyla. Doufáme, že dnes v noci přituhne a bude sněžit. Budeme samozřejmě přisněžovat," řekla včera provozovatelka lyžařského areálu na Bílé, kde o víkendu budou v provozu obě sjezdovky od devíti hodin do čtyř odpoledne. Lyžuje se v Beskydech i na Pustevnách či Grúni. V Jeseníkách hlásí nejlepší podmínky Praděd. V Javorníkách-Kohútce připadlo v noci na včerejšek pět centimetrů sněhu. "Jezdíme na čtyřech kratších vlecích, ovšem na víkend spustíme i přes kilometr dlouhou Babskou jezdovku na velkém vleku," řekla obsluha vleku. Na Gruni jezdí všechny vleky, a je tam patnáct centimetrů měkkého sněhu. Na nové sjezdovce na Morávce jezdí pouze dětský vlek, ovšem zaměstnanci obsluhy areálu se modlili, aby začal mráz. "Spustíme potom sněhová děla a možná budeme moci o víkendu spustit velký vlek," řekl provozovatel sjezdovky Robert Volný. "Zatím je to spíš mizerná sezóna, ale nemáme příliš velké náklady na energii, neboť se v této teplotě nedají používat zařízení na výrobu umělého sněhu." Lysá hora má přes třicet centimetrů sněhu a byly tam včera dopoledne čtyři stupně Celsia pod nulou, nicméně tam jezdí doposud jen vlek na menší sjezdovce. "Tak to bude platit i v sobotu a v neděli, protože na velké sjezdovce není dosud dostatek sněhové přikrývky," řekl vlekař na Lysé hoře. Pustevny mají šanci, že budou jezdit téměř všechny vleky. "Jezdí Cvičná louka, jednička a další vleky. Dosněžujeme Panoramu. Jezdit ale zřejmě nebude malá sjezdovka, neboť na ní není dost sněhu," řekl včera provozovatel areálu na Pustevnách. Dodal, že na Pustevnách se o víkendu uskuteční závody psích spřežení. "Umělý sníh nám pomáhá překlenout období nedostatečných srážek, kdy máme velké ztráty," vysvětluje Dan Pawlin, správce vleku Slavoj v Karlově. "Pokud jsou teploty alespoň na nule, tak dosněžujeme dojezdy a části vystavené nejvíce slunečnímu svitu. Trať je díky tomu podstatně kvalitnější a doufáme, že se nám tak podaří prodloužit lyžařskou sezónu. Letos nám umělý sníh již pomohl překonat nedávné deštivé dny," dodává vlekař. I díky umělému zasněžování se můžou lyžaři v Karlově těšit z 20 centimetrů trvrdého sněhu na kterém leží čerstvý prašan. Zatímco Ovčárna na Pradědu hlásí v těchto dnech 50 centimetrů sněhu, může jí hluboko pod ní ležící vrbenská sjezdovka vybavená umělým sněhem konkurovat až 20 centimetry kvalitního povrchu. Podobně je na tom středisko v Petříkově u Ramzovského sedla, kde vrstva umělého sněhu na sjezdovce je dvojnásobná v porovnání s nejbližšími sousedy. "Je to ale sázka do loterie," popisuje nevýhody 80 kilowatového zasněžovacího agregátu správce vleku Rostislav Kuneta.



Jižní Čechy

"Jezdí všechny vleky včetně Nových Hutí," uvedl Luděk Sáska z Lyžařského areálu Zadov. Na Zadově do včerejška připadly na dvacet centimetrů starého ještě tři centimetry vlhkého sněhu, teploty se v poledne pohybovaly do jednoho stupně pod nulou. V pátek a v sobotu mohou návštěvníci sjezdovky na Kobyle lyžovat od devíti ráno do jedenadvaceti hodin. "Stopy jsou upravené až k Pramenům Vltavy," poznamenal Sáska. Dvacet centimetrů sněhu a vlek v provozu mají také na Kvildě. V sobotu chtějí pracovníci Národního parku Šumava projet stopu mezi Bučinou, Modravou a Filipovou Hutí, upozorňují však na nebezpečí úseků se slabým sněhovým podkladem a kameny. Na Kvildě včera mrholilo. Dva vleky jsou v pohybu také v Kubově Huti, na jedné ze dvou sjezdovek funguje v pátek a v sobotu večerní lyžování. Upraveno je zde asi dvanáct kilometrů stop. Drobný déšť trochu pokazil radost lyžařům ve Strážném, kde leželo do třiceti centimetrů mokrého sněhu. Pro nekvalitní sjezdovku stojí vlek u místního Ski hotelu, v provozu je vlek obecního úřadu. Všechny vleky jezdí v Kramolíně u Lipna, kde provozovatelé rovněž nabízejí večerní lyžování při umělém osvětlení. Na sobotu a neděli se chystá spustit vlek rovněž Jednota Sokol Křemže v lokalitě Křemežské louky pod Kletí. Do všech středisek na Šumavě se motoristé dostanou, vlekaři však doporučují zimní pneumatiky. "Na silnicích je břečka, která může přinést problémy řidičům s letními pneumatikami," upozornil Luděk Sáska ze Zadova.



Českomoravská vrchovina

"Přestože máme sněhu dost, doplatili jsme na počasí. Lidé totiž nevěří, že by i přes déšť mohl tady nahoře být sníh a upravená sjezdovka," posteskl si Karel Klapač, správce areálu na Harusově kopci nedaleko Nového Města. Přestože je tato, zřejmě nejlépe připravená a udržovaná sjezdovka na Vysočině, v provozu nepřetržitě od Vánoc, zájem lyžařů příliš velký nebyl. Aktuální informace přitom provozovatelský Sportovní klub lyžování zveřejňuje i na internetu a teletextu. "Jezdíme denně od devíti do devíti, i kdyby tam byli pouze dva lyžaři. Podmínky jsou výborné a věříme, že se zájem lyžařů přece jen zvýší," dodal Klapač. Upravená sjezdovka nepřilákala lyžaře ani do nedaleké Svratky. "Sezona se zatím vyvíjí špatně. Jezdili jsme od 30. prosince až do minulého týdne, lidí zde však mnoho nebylo. Nyní jsou však podmínky již výborné a sjezdovka bude na víkend upravená," ujistil zájemce o lyžování majitel Zdeněk Holemář. Připravenou sjezdovku na vůbec nejvýše položeném sjezdařském svahu Vysočiny najdou o víkendu i lyžaři na vrchu Čeřínek nedaleko Jihlavy. "Zatím se sezona vyvíjela špatně a jezdilo se jen několik dnů kolem Nového roku. Nyní je však situace dobrá, Sníh, který napadl počátkem týdne se nahoře udržel a připadl i další," uvedl správce Bedřich Hloch. Upřesnil, že se oproti původním záměrům nepodařilo před letošní sezonou zprovoznit sněhová děla. "Umělý sníh zatím nemáme kvůli velkým problémům s vodou. Minimálně tento víkend však bude sjezdovka připravena," dodal Hloch. Horší podmínky mají pro úpravu sjezdovek jejich provozovatelé v níže položených oblastech. "Lidí bylo dost. I s nastříkaným sněhem byla sjezdovka v provozu pouze čtyři dny kolem Nového roku. Dnes však sníh napadl, sjezdovku jsme upravili a ještě dnes vlek pustíme," řekl Jaroslav Kaiser, předseda Lyžařského klubu ve Světlé nad Sázavou.