Sněhová děla mají zachránit vlekaře

Čekání na sníh v Harrachově.

"Horské středisko, které nebude moci lyžařům nabídnout alespoň jeden uměle zasněžovaný svah, nemá v budoucnu šanci. Sousední areál Bubákov se nám délkou sjezdovek ani přepravní kapacitou nemůže rovnat, a přesto na tom byl díky umělému zasněžování lépe než my. Proto si chceme na příští sezonu také pořídit několik sněhových kanonů," konstatoval Mázl. "Sezona se nám letos díky technickému sněhu vydařila. Dokonce nám ve srovnání s minulým rokem ještě o něco stouply tržby. Za celou zimu jsme ani jednou nestáli a nahrálo nám i to, že herlíkovické sjezdovky byly kvůli nedostatku sněhu v provozu méně dní než obvykle," uvedl spolumajitel Bubákova Svatopluk Picek. Na malou návštěvnost si letos nemohli stěžovat ani provozovatelé ski areálů ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou, jejichž uměle zasněžované sjezdovky patří tradičně k nejčastějším cílům lyžařů. "Tržby se pohybují přibližně na stejné úrovni jako loni. Po celou zimu se k nám stahovali lyžaři z nižších poloh, kde většinou nebylo po sněhu ani památky. Bez technického sněhu bychom na tom určitě byli mnohem hůř," sdělil ředitel společnosti Ski Pec František Vambera. Spokojeni naopak nejsou provozovatelé menšího lyžařského areálu Bret v Prkenném Dole u Žacléře, jehož sjezdovky jsou závislé na přírodním sněhu. "Letos jsme zažili slabší sezonu. Kvůli špatným sněhovým podmínkám přijelo méně lidí dokonce i o vánočních svátcích. Němci a Poláci si předem zjišťují momentální situaci na internetu, a pokud usoudí, že je málo sněhu, objednané pobyty zruší a jedou jinam. Tržby jsme museli zachraňovat až v únoru a v březnu," konstatoval vedoucí areálu Iwre Mareš. Stejně jako v Krkonoších jsou na tom i ostatní lyžařská centra. "Nemít děla, tak letos ani nelyžujeme," řekl například vedoucí lyžařského areálu v Bílé v Beskydech Jaroslav Vrzgula. Provozovatel vleku v Morávce Robert Volný chce zasněžovací systém příští rok vylepšit. "Musíme ho vybavit chladiči, protože nám do něj jde z Morávky teplá voda a systém spotřebuje víc energie, aby sníh vyrobil. Proto jsme měli málo umělého sněhu," řekl. Zima skoupá na sníh přinutila v Krušných horách provozovatele vleků i zástupce obcí hledat cesty, jak co nejdříve zajistit technický sníh. Jáchymov, Boží Dar a Loučná proto založily sdružení Doprava na laně, které hodlá získat peníze na těsnější propojení areálů. "Usilujeme o to, aby vznikla velká společnost, která náš záměr zasněžit a propojit jednotlivá lyžařská střediska zastřeší. Sami provozovatelé vleků nemají šanci získat peníze na dnes již nezbytné zasněžování," sdělil starosta Božího Daru Jan Horník.