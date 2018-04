Smrtelně nebezpečné plavby

Matka tří dětí Dianne Brimbleová šetřila dva roky na vysněnou cestu luxusní výletní lodí po ostrovech jižního Pacifiku. Nebylo jí přáno užít si z ní ani jediný celý den. Hned první ráno, když nad oceánem vyšlo slunce, ji našli nahou, zneužitou a mrtvou v kabině D 182. Nebyla to její kabina. Bydleli v ní čtyři muži.

Dvaačtyřicetiletá Brimbleová zemřela na předávkování drogou zvanou fantazie. Narůžovělou olejnatou tekutinu, která vyvolává chuť na sex, jí vnutil jeden z obyvatel kajuty. Elegantní bílé plavidlo s romantickým jménem Pacifické nebe, ji tak dovezlo rovnou na věčnost.

Měla to být přitom životní dovolená s koktejlem při vyplutí z přístavu. Teď po čtyřech letech zkoumá její tragickou dohru australský soud a tím se na světlo světa dostává obraz džungle, bezvládí a nevázanosti, jež panují na některých výletních lodích.

Nevyměníme si pyžamo?

Ne všechny z nich totiž vypadají jako Lodi lásky, či jak se všechny ty filmy a televizní seriály o pohádkovém životě v plovoucích palácích jmenují. Občas se naopak stane, že některý pasažér už nikdy nedorazí zpět domů.

Za poslední tři roky záhadně zmizelo čtyřiadvacet turistů.

Stovky lidí nahlásily, že se staly obětí sexuálního útoku. Další stovky nehlásí nic, přestože se jim přihodilo totéž.

Australský list Sunday Mail udělal před pár dny pokus. Vyslal svoji reportérku Clair Weaverovou na jedenáctidenní plavbu výletní lodí Pacifické slunce. Je to dvojče lodi, na níž zemřela paní Brimbleová. Také dění tam bylo podobné.

"Pár hodin po vyplutí ovládla paluby snaha si co nejvíc užít a násilničtí muži se dali do pohybu," napsala Weaverová. "V jednom baru mě jakýsi muž chytil za zápěstí a táhl mě do tmy na palubu. 'Chci s tebou zažít totéž co DiCaprio na Titaniku,' křičel. Ignoroval můj odpor, chytil mi hlavu oběma rukama a snažil se mě políbit. Jeden člen ochranky mi řekl, že jsem byla už třetí ženou, kterou se onen muž pokusil agresivně dostat."

Reportáž popisuje i další zážitky, třeba epizodu s mužem, který si při pyžamovém večírku stáhl spodní část a navrhl jí výměnu. Nebo překvapení s konzervativně vyhlížející dámou, která byla dopadena lodní ochrankou hned první noc, když si na palubě užívala s mužem, jejž právě potkala. Či nepříjemnosti se skupinou mladých mužů, kteří si fotili velmi zblízka detaily těl dívek v bikinách, tančili s kalhotami dole a sprostě nadávali každé ženě, která odmítla jejich nezastřené návrhy.

Bylo zřejmé, že se lidé v mikrokosmu lodi chovají úplně jinak než na pevnině. Zábrany padly a hodně jich dělalo, jako by každý den byl jejich posledním. Protože obě výletní lodě - Pacifické slunce i Pacifické nebe - patří firmě jménem P&O, dala Weaverová této firmě ironickou přezdívku Party a Orgie.

Weaverová si nakonec domluvila se třemi ženami, s nimiž bydlela v jedné kajutě, jakýsi signál "SOS - zachraňte mě": signálem nejvyšší nouze, když mužská dotěrnost dostupovala vrcholu, bylo zuřivé škrábání na tváři.

Bary, rychlá láska a zmizelí lidé

Je to poněkud syrová realita v porovnání s barvotiskovým světem, který vídáme ve filmech a časopisech. Oceánské výletní lodi bývaly kdysi výsostným územím elity a jejich lesk přežívá v představách o luxusním, zářivém ráji na vlnách. Vyplouvaly do exotiky a zastávka v každém přístavu byla branou do jiných světů.

Ale časy se změnily. K večeři se většinou dodnes musí ve smokingu (normální oblek je málo), ale některá rejdařství už z lodí romantiky, elegance a lesku udělala lodě mejdanů - plovoucí bary a místa permanentních večírků, které občas skončí špatně.

Příjemné, byť poněkud snobské plavby s procházkami po palubě se pro někoho změnily v divoké jízdy s drogami a alkoholem ochotně dodávaným i těm, jimž by na pevné zemi už málokdo nalil. Personál barů totiž dostává podíl z tržby a na lodi není nikdo, kdo by sledoval, jak je dodržován zákon.

Cestovní kanceláře a rejdařství, jimž patří výletní lodě, možná správně namítají, že problém je kvůli současné publicitě kolem smrti Dianny Brimbleové zveličený - jako by byl viděn přes silnou lupu. Mají i pádný argument: za tři roky, kdy z palub zmizelo 24 osob a stovky turistek byly sexuálně napadeny, na parnících pobývalo jedenatřicet milionů turistů.

Vyhrála zájezd, ztratila život

Nepopiratelným faktem je však i to, že případy zveřejněné na internetové stránce Mezinárodní organizace obětí výletních plaveb (International Cruise Victims Organisation) tvoří ponuré čtení.

Například zmizení Američana George Smithe, který se ztratil na moři mezi Tureckem a Řeckem během své svatební cesty. S manželkou Jenny tvořili krásný pár. Mladí, vysportovaní, pohlední a bohatí. Peníze a alkohol tekly proudem. V noci na 5. července 2005 se po pitce George ztratil. Předtím si přivedl do kajuty několik dalších mužů, sousedé slyšeli údery a ráno byla na palubě přímo pod oknem kajuty nalezena krev. Policie záhadu nevyřešila a vlastně ji ani dlouho nepovažovala za zločin.

Z paluby výletní lodě zmizel i manželský pár Tranových: důchodci z Kalifornie dostali cestu Karibikem jako dar od dětí a vnoučat. Nezbyla jediná stopa.

Letos v lednu se vypařila z paluby lodě uYucatanu patnáctiletá Irka Lynsey O'Brienová. Poté, co se tajně stačila opít (u baru koupila dvanáct vodek), zřejmě přepadla přes zábradlí.

V prosinci 2004 se v Karibiku ztratila sedmatřicetiletá Anette Mizenerová, která cestu získala v loterii. Vyhrála zájezd, ztratila život: zůstaly po ní jen dvě stopy, prázdná kabelka na palubě a zakrytá bezpečnostní kamera. Zdá se, že ji někdo dopředu oslepil a pak Mizenerovou hodil přes palubu.

Zvláštní je i případ čtyřicetileté Merrian Carverové. Ta zmizela z lodi u Aljašky v září 2004. Stevard, jenž měl na starosti její kajutu, pět dní po sobě hlásil nadřízeným, že je nezvěstná, ale odpověď zněla pokaždé stejně: Dělej svou práci a zapomeň na to. Na konci plavby posádka některé její věci jednoduše vyhodila, jiné zabalila do krabice a uložila do skladu. Nikdo se neobtěžoval zavolat policii nebo rodinu.

V porovnání s tím vypadají téměř neškodně informace o sexu a harašení na palubě. Jedna pasažérka například popisuje, jak za ní přímo na dámskou toaletu vběhli dva muži, a zatímco ostraha nehnula ani prstem, jeden si ji vyfotil a ohmatával ji.

Jiný turista líčí, jak se stevard pokoušel svést jeho dvanáctiletou dceru. Asi to nějak patřilo k duchu místa: „Během jedné noci jsme zaznamenali průměrně tak dvacet případů nahých lidí pohybujících se na palubě nebo sexu přímo na veřejném místě,“ uvedla Kathleen Taylorová, pracovnice na lodi Pacifické nebe, když popisovala nevázanou atmosféru na palubě.

Byla to atmosféra, jejíž obětí se stala i Dianne Brimbleová.