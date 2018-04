Smrk: kouzelná hora, kouzelné výhledy

JAK SE TAM DOSTAT Východiskem na Smrk je rekreační obec Ostravice, která je nejdostupnější z Ostravska. Vlakové i autobusové spojení je velmi dobré ve všední dny, v sobotu i v neděli. Autem pojedete po hlavní do Frýdku-Místku, kde uhnete do Frýdlantu nad Ostravicí. Dalším východiskem může být Čeladná nebo Kunčice pod Ondřejníkem, vlaky ani autobusy sem však nejezdí tak často jako do Ostravice. Na Smrku nestojí (což je určitě dobře) žádná chata, takže jídlo i pití musíte vzít s sebou a v hospodě se zastavit až po túře. Velmi dobře se vaří například v restauraci Kněhyně na horním konci Neladné (kolem vede červená značka ze Smrku). Jako jednodenní výlet lze výstup na Smrk celkem pohodlně realizovat například také z Olomoucka, Zlínska a při brzkém vstávání i z Brněnska či Jesenicka. Pro zájemce ze vzdálenějších míst je nutné ubytování. Největší množství hotelů a penzionů najdete v Ostravici.