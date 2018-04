Smetanova Litomyšl 2015: operní festival s geniem loci

Festival Smetanova Litomyšl je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v zemi a současně jedním z největších pravidelných festivalů klasické hudby u nás.

57. ročník nabídne během 25 dnů na 37 pořadů v nádherném areálu zámku Litomyšl, který je od roku 1999 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavní pořady si vychutnáte zejména na akusticky dokonalém II. nádvoří s unikátním výsuvným zastřešením, ale také v zámecké jízdárně, zahradním amfiteátru, v litomyšlských chrámech, ve Smetanově domě a pravidelně také ve vybraných místech Pardubického kraje.

Hudební premiéry exklusivně pro Smetanovu Litomyšl

Každý ročník Smetanovy Litomyšle přináší premiéry, vlastní hudebně-inscenační projekty, skladby na objednávku festivalu a nové operní inscenace. Téměř každý pořad nese autorský rukopis a nejinak tomu bude letos.

V programu jsou operní inscenace, galakoncerty, kantáty i písňové večery

Premiéru bude mít kantáta pro baryton, smíšený sbor a orchestr Jaroslava Krčka Krédo Mistra Jana napsaná a provedená při příležitosti 600. výročí umučení mistra Jana Husa. Poprvé uvidí a uslyší diváci také hudebně-taneční představení Vyvolený na motivy románu Thomase Manna. V prvním českém provedení bude uvedena inscenace jednoaktové opery-ballet z roku 1748 Pygmalion Jeana-Phillipa Rameaua. John Debney autorsky provede své oratorium The Passion of the Christ Symphony napsané podle hudby k filmu Umučení Krista.

Speciálně pro festival jsou připravené komponované pořady Malý princ, Sandová, Chopin a ti druzí, Výlet do Španěl či Il Santo nome di Maria. Na objednávku je připravena Sinfonia Fišeriana, hudebně-obrazová báseň z motivů filmové a televizní hudby jubilanta letošního roku Luboše Fišera.

Letošní ročník zpestří také nové tváře. Poprvé se v Česku představí slavná sopranistka Deborah Voigt a tenorista Garrett Sorenson, Litomyšl navštíví poprvé rakouský Tonkünstler Orchester Niederösterreich.

Padesátý sedmý ročník festivalu uvede i soudobou operu letošního jubilanta Zdeňka Pololáníka Noc plná světla, nové inscenace oper Tosca, Macbeth a Boris Godunov, připomene inscenaci Smetanových Dvou vdov, která vznikla na objednávku festivalu v roce 2013.

Perličky pro znalce i hudební fajnšmekry

Pro náročnější publikum je připraven symfonický obraz Macbeth a čarodějnice Bedřicha Smetany v instrumentaci pro klavír a orchestr Jarmila Burghausera hned v zahajovacím koncertu nebo Koncertantní symfonie Jana Hanuše uváděná k 100. výročí jeho narození.

Znalci jistě ocení provedení Dvořákova Requiem Českou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem, Jiřím Bělohlávkem a kvartetem mladých sólistů. Festival jím připomene výročí konce druhé světové války.

Chystají i program pro mladého diváka

Letošním navázáním na loňský velice úspěšný pořad pro mládež, v němž hrají svoji roli chytré mobilní telefony, bude Hudební zeměkoule. Pro nejmenší je připraveno loutkové představení Loutkando grando s krásnou barokní hudbou, humorem, kouzly a imaginací. A balanc „na hranách stylů“ představí jazzman Dan Bárta se svoji skupinou Illustratosphere a Komorní filharmonií Pardubice.

Koncerty na přání letos poprvé zpestří opereta

Originální festivalovou řadou jsou koncerty na přání. Letos přináší klasický světový muzikál v provedení brněnského muzikálového divadla. Poprvé v historii festivalu se dočkají také příznivci operety, scénicky bude uveden Netopýr Johanna Strausse.



Festival Smetanova Litomyšl, to je kvalitní hudební umění v kulisách litomyšlského zámku

Za příznivého počasí nabídne hudební zážitek také zámecké nádvoří, které rozezní slavné barokní skladby. Česká Sinfonietta Radka Baboráka uvede Bachovu Orchestrální suitu č. 3 D dur a jeho Koncert pro dvoje housle a smyčce d moll, Händelovu Vodní hudbu, Hudbu ke královskému ohňostroji a jako třešničku na dortu Loveckou symfonii Leopolda Mozarta.

Zájem o festival je každoročně obrovský. Pro letošní rok je připraveno téměř 30 tisíc vstupenek v předprodejních sítích a online také na webových stránkách festivalu. Kromě lístků na jednotlivá představení si můžete zakoupit cenově zvýhodněné víkendové balíčky na tři večerní pořady každého víkendu.